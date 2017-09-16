嘉大生榮獲兩岸青年創客企業獎NOWnews今日新聞 (2017-09-17 00:08)
上海同濟大學主辦『2017第二屆海峽兩岸青年創客大賽』，共有來自兩岸13個城市，368位選手參賽，嘉大碩一生傅冠翰、大四生湯昀翔、鄧翔冠，以『LoRa物聯網技術應用於智能水產之研究』作品榮獲愛用科技企業獎。共同指導老師『副校長艾群與生物機電工程學系副教授楊朝旺』皆深感欣慰。
艾群表示，作品所使用之LoRa是近兩年所發展之長距離低功耗之無線通訊設備，傳輸距離能到達15至20公里，以此做為無線傳輸基礎，並將感知設備、致動設備與資料彙集之主控設備模組化，同時也整合了網路附加儲存設備(NAS)作為匯集之私有雲，設計使用者介面，使養殖業者能夠透過使用者介面即時掌握環境資訊，如pH值、EC值、ORP值、水溫、光照度、設備運作狀態等，以避免非必要的額外損失。
艾群指出，此研究主要應用於養殖漁業，由於養殖業處於較偏遠地區，因此若要架設以網路為基礎的監控設備，所需的成本較高，在設備的佈署上也較容易受到限制。此外，由於地處偏遠，竊電事件、設備故障與及時環境資訊等問題，若未能夠及時掌握，也將帶給養殖業者額外損失。
校方指出，本屆比賽共有來自兩岸13個城市，368位選手參賽，決賽採用極具挑戰性的「48小時創客馬拉松」方式進行，參賽者須於48小時內將提案原型作品進行製作，作品須整合硬體與軟體設計，參賽團隊必須有效分工與合作，在有限時間內設計與製作硬體，軟體開發並測試且加以整合，提交出具實用價值的設計方案或產品，獲獎難度極高。
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