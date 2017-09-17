▲越南中秋節傳統會提燈過節，新住民在國家廣播文物館中秋聯歡晚會中手拿自製燈籠提燈繞園，感受濃濃的家鄉味。（圖／邱嘉琪攝 , 2017.09.16）

越南中秋節與台灣中秋節同樣是農曆八月十五日，為了讓越南新住民能過一個充滿家鄉味的中秋節，中央廣播電臺國家廣播文物館特別與越在嘉文化棧合作，16日舉辦「越亮代表我的心」中秋聯歡活動，新住民姊妹與移工朋友們一同參與，DIY越南傳統燈籠、品嚐家鄉傳統月餅外，晚上還提燈、走秀、表演，提前歡度中秋佳節。

中央廣播電臺國家廣播文物館「越亮代表我的心」中秋聯歡活動下午2時點燈登場，副縣長吳芳銘、縣議員陳文忠、林于玲、民雄鄉公所祕書陳加茂、央廣副總台長李重志等貴賓一同參與點燈，並DIY越南傳統燈籠，與新住民朋友面對面親近地交流，認識彼此的傳統文化。

越在嘉文化棧、越南新住民代表阮金紅指出，台灣元宵節提燈籠，越南則是中秋節提燈籠，而燈籠以竹子為架構，外圍成一圈，中間為越南國旗星星圖幟，星型呈中空，裡頭安裝小燈泡，紅、綠色透明紙為傳統顏色，漸漸地也不宥限於傳統色，能以其它顏色活潑呈現。

越南新住民陳紅鑾說，越南中秋提的燈籠都是自己動手製作，由大人教小朋友一起完成，小朋友們中秋節吃月餅、做燈籠、提燈籠等，非常歡樂，可以說是越南的兒童節。

晚間參與的越南新住民及家人們提燈繞園，啟動精彩的中秋聯歡晚會，黑暗中提燈閃耀，越南新住民思鄉情緒瞬間破表，新住民陳紅鑾不禁喊出：「天啊！這是在越南嗎？眼淚都快流出來了！」新住民思鄉之情溢於言表。

另外，安排越南國服走秀、傳統樂器表演、共跳竹竿舞同樂等等，不只嘉義在地，來自澎湖、高雄、台中、台北等地的越南新住民及其家人與移工們，一起在國家廣播文物館提前度過難忘又歡樂的中秋節。

中央廣播電臺國家廣播文物館表示，該館長期深耕在地，推廣藝文，同時致力新住民文化的交流，加上越南新住民亦佔嘉義民雄新住民的大多數，因此特地與越在嘉文化棧舉辦此中秋聯歡活動，除解越南姊妹的思鄉之情外，也歡迎新住民多多到文物館走走，了解難得的廣播文物及體驗園區豐富的自然生態。