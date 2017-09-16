▲郭書瑤勉勵青少年要勇於嘗試，不要害怕，但要注意安全。（圖／記者陳志仁攝，2017.09.16）

女力•女麗名人講堂的第三場16日邀請到演藝圈炙手可熱「通靈少女」主角郭書瑤與女孩們暢談「性別與超越」，現場吸引300多位青少年前來聆聽，除一睹郭書瑤的丰采，並聆聽她如何打破性別框架，勇於去追尋自己的夢想。

郭書瑤表示，她的童年跟大家一樣，但高中時父親驟逝，她瞬間成家庭經濟的支柱，因讀夜校，利用白天打工，飲料店、甚至粗活都做；當時她將一些生活照放上無名小站，沒想到被電玩廠商相中，拍攝「殺很大」廣告，一夕爆紅，從此改變她的命運。

郭書瑤指出，隨著成名，也帶給她許多困擾，就連在家附近倒個垃圾，也會有媒體追，許多有做過、沒做過的都算到她頭上，她自認沒什麼才華；因此當唱片公司安排她課程時，她把握住每個學習的機會，無論鋼琴、舞蹈甚至化妝等，都努力學習。

郭書瑤分享，她在美國跟一個黑人舞蹈老師學習時，老師教幾個舞步後就停下來，轉身問她們：「你們怎麼都跟著我跳一樣呢？」老師意思是她只教大家一些基本的舞步，但每個人都長不一樣，應該要舞出自己的特色，這件事給她很大的思考和反省。因此，她告訴在場的青少年，「不要害怕做自己！」

郭書瑤問在場同學有沒有看過「通靈少女」？她引用第一集中小真問千娜的對話，「你有沒有後悔做過的事？」千娜回：「我只後悔沒做過的事！」郭書瑤說，她自認很笨、有時很懶，有時努力去做都不一定會成功，但若不努力做，絕對不會成功，鼓勵同學要勇於嘗試，像她拍片非常辛苦，但會硬撐下去看自己的極限。

郭書瑤真心的告訴青少年，因為進了演藝圈，而放棄高中的學業，但鼓勵在場每一位，要好好把握住目前的學生生涯，和同學間真摯的情誼，什麼都去嘗試，然後慢慢淘汰掉不喜歡的，最後就會找到自己喜歡的志趣；像她既怕水、也怕鬼，但卻接拍通靈少女，卻嘗試過跳水與跳傘。

第三場名人講堂在新光人壽新板金融大樓熱鬧展開，由社會局長張錦麗、教育局長林奕華連袂出席，親自勉勵新北女孩，並表達對「新北女孩培力計畫」的力挺；張錦麗也送給在場聆聽和參與討論的青少年一句話，「心慈意猛」，心地要仁慈善良，但意志要勇猛堅定，像郭書瑤這樣，最後能夠找到自己的方向和成功。