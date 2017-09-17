記者扶小萍／南投報導

肝病早期症狀並不明顯，常易被疏忽掉，南投醫院悉心為縣民服務，特與肝病防治學術基金會合作，16日上午在南投縣康壽國小活動中心辦理「免費肝炎及肝癌大檢驗」活動，提供20歲以上的成人免費篩檢服務，盼藉由篩檢達到早期發現、早期治療的目的，使人生不肝苦，吸引千餘民眾前往諮商檢測。

各項檢驗都大排長龍。（記者扶小萍攝）

衛福部資料指出，105年癌症續居十大死因之首，其中肝癌佔癌症死因第二位，而慢性肝病及肝硬化則為十大死因的第十位，現今醫療發達即便罹患癌症若早期發現，經過妥適的治療，其存活率是相當高的。南投醫院與肝基金會合作為民眾進行免費的檢測。

康壽國小一大早就湧入許多民眾，踴躍參加這項檢驗，為配合此次免費為民眾辦理肝炎、肝癌檢驗及B肝、C肝患者病毒量篩檢大型活動，肝炎篩檢是透過血液檢查，南投醫院特別調度護理人力全力支援。還提供口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、愛滋病匿名篩檢服務，讓民眾可以了解自己B、C型肝帶原情形、肝功能狀況，透過肝病初步篩檢後需要追蹤的民眾，進一步給予病毒量及腹部超音波檢查，降低肝病的危害。而癌症篩檢可以早期發現癌症或癌前病變，提高治癒率、降低死亡率。

南投縣長林明溱、衛生局長黃昭郎、縣議員羅美玲、蔡宗智、肝基會醫療事業發展執行長李懋華、知名藝人吳皓昇及貴賓們也都響應參與活動。

南投醫院院長、肝膽腸胃科專科洪弘昌醫師表示，肝臟神經只分佈在表面，肝病早期症狀不明顯，容易被忽視，許多民眾可能罹患了B、C肝炎卻還不自知。肝臟主要有代謝、分解毒素、熱量儲存、分泌等功能。慢性肝炎若不治療，發展到肝硬化階段後就有成為肝癌的風險，如果等到肝硬化、肝癌發生，生命可能會受到嚴重威脅，定期篩檢是相當重要的。

洪院長呼籲民眾別輕忽身體所帶來的警訊，並且安排定期健康檢查、癌症篩檢，才能真正達到人生不「肝苦」。