大福彩頭獎 槓龜中央社 (2017-09-16 22:14)
（中央社台北16日電）第106074期大福彩今晚開獎，中獎號碼為01、06、10、14、32、37、38，特別號為33。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有1注中獎，獨得獎金新台幣25萬元；參獎有70注中獎，各得獎金4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060916
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