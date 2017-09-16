（中央社台北16日電）第106074期大福彩今晚開獎，中獎號碼為01、06、10、14、32、37、38，特別號為33。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎有1注中獎，獨得獎金新台幣25萬元；參獎有70注中獎，各得獎金4000元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060916