今彩539 頭獎2注中獎中央社 (2017-09-16 22:12)
（中央社台北16日電）第106222期今彩539開獎，中獎號碼04、02、35、21、28。派彩結果，頭獎2注中獎，每注可得新台幣800萬元。
貳獎155注中獎，每注可得2萬元；參獎5606注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼054，正彩26注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼6568，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060916
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