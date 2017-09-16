















雲林沿海台西、口湖等地養白蝦，現在本應該是盛產期，不過因為今年氣溫太高、養殖環境壞，產量只剩不到3成，目前價格漲高，中秋節烤肉、白蝦價格恐怕會更貴。將一隻隻的白蝦整齊排列在烤肉架上， 簡單的烹調就能吃到鮮甜蝦肉，是許多民眾在中秋烤肉時必買的食材，不過今年因為產量銳減，目前價格已經比往年高出約50%。蝦農:「目前差不多1台斤30多尾，一百二、三十元。如果20多尾的，差不多1台斤200元；如果靠近中秋節價格會更好。」蝦農表示，每年7月到10月是白蝦的盛產季節，價格理應下降，不過今年夏天因為氣溫飆高，造成水溫升高，導致藻類生長旺盛，清晨及夜間容易出現水中溶氧不足，很多白蝦來不及長大就死亡，今年的產量僅剩3成到1成。蝦農 李富正:「像我們這樣一個大的池塘來講，往年大概5千到8千斤，今年大概收1千出頭斤而已；所以那個產量是呈雪崩式下滑的狀況。所以相對來講今年，我們以本產的白蝦，它價格勢必都會往上揚。」往年白蝦正常價格，50尾為一斤，大約維持80元上下，但目前行情漲到約120元，蝦農預期中秋節前夕，還會再上漲10到20元，甚至更高，而白蝦行情雖好，蝦農卻因減產沒有受惠，收入反而減少一半。邱植培 彭煥羣 雲林報導