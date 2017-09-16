雲林沿海養殖白蝦 產量僅往年3成不到公視 (2017-09-16 00:00)
雲林沿海台西、口湖等地養白蝦，現在本應該是盛產期，不過因為今年溫度太高、養殖環境壞，產量只剩不到3成，目前價格漲高，中秋節烤肉、白蝦價格恐怕會更貴。
將一隻隻的白蝦整齊排列在烤肉架上， 簡單的烹調就能吃到鮮甜蝦肉，是許多民眾在中秋烤肉時必買的食材，不過今年因為產量銳減，目前價格已經比往年高出約50%。
==蝦農==
目前差不多1台斤30多尾
一百二、三十元
如果20多尾的 差不多1台斤200元
如果靠近中秋節 價格會更好
蝦農表示，每年7月到10月是白蝦的盛產季節，價格理應下降，不過今年夏天因為氣溫飆高，造成水溫升高，導致藻類生長旺盛，清晨及夜間容易出現水中溶氧不足，很多白蝦來不及長大就死亡，今年的產量僅剩3成到1成。
==蝦農 李富正==
像我們這樣一個大的池塘來講
往年大概5千到8千斤
今年大概收1千出頭斤而已
所以那個產量
是呈雪崩式下滑的狀況
所以相對來講今年
我們以本產的白蝦
它價格勢必都會往上揚
往年白蝦正常價格，50尾為一斤，大約維持80元上下，但目前行情漲到約120元，蝦農預期中秋節前夕，還會再上漲10到20元，甚至更高，而白蝦行情雖好，蝦農卻因減產沒有受惠，收入反而減少一半。
記者 邱植培 彭煥羣 雲林報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DELL u2415．DELL U2414H．dell 電池．costco 液晶螢幕．液晶螢幕 lg．低藍光 液晶螢幕．WIN 7 DELL．dell 13．DELL Inspiron 7000 I5．華碩 液晶螢幕．dell P2314H．42吋 液晶螢幕．Necvox 液晶螢幕．dell i7-4510U．dell 供應器．Dell Vostro 5470．dell Inspiron 6000．19吋 LED 液晶 螢幕．繪圖液晶螢幕．桌上型 電腦 dell．benq 液晶螢幕 led．DELL 雷射 滑鼠．dell LED．19型 寬液晶螢幕．液晶螢幕防護鏡．dell 鍵盤保護膜．液晶螢幕 DVI-D．Dell 15.6吋 i7．3D 液晶螢幕．Dell OptiPlex i5-4570
大樂透中秋加碼暫停多期投注 彩迷不滿【中央社】
統一發票上期千萬元特別獎 仍有4張未領【中央社】
傑克縫紉機股份有限公司投資者交流活動會議紀要【北京新浪網】
重讀寶沃：福田「轎車夢」如何繼續？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》