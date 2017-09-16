民航局新規定 班機誤點逾5小時可全額退費公視 (2017-09-16 00:00)
民眾搭飛機時，如果遇到航班慢分，多半得等到航班恢復正常，才會再被安排搭機，可是如果延誤太久，想取消行程也無法退票！不過從今天開始，只要增訂的班機超過五小時以上，也沒接受業者代替的行程安排，就可以全額退費！
民航局是參考歐盟的做法，在昨天做了修正並且公告，民航局指出，並不是慢分超過5小時就一定退費，而是給旅客多一個選擇，也就是說，可以視自身情況，選擇航空公司提供的航班，也可以不接受、全額退費，而這項規定，只要是從台灣起飛的航班都可以。
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