















台灣已邁入高齡化社會，一群年輕人將近年在國外盛行的「青銀共居模式」引進國內，讓家中有閒置空房的年長者，透過媒合、跟有租屋需求的青年人共居，雙方展開互助互惠的生活模式。年輕人到外地打拼，為了節省開銷、只好租CP值低的套房或雅房，回到家就窩在狹小空間；而許多長輩、兒孫大了，紛紛到外地發展，獨居在空蕩蕩的房裡，生活也頓失重心。為了彌補兩者的缺憾，「玖樓共生公寓」在國內推動「青銀共居模式」，透過篩選、媒合，協助有空間出租、並且願意接納年輕人的長輩，順利找到共同生活的好夥伴。玖樓共生公寓室友 Zoey:「我很嚮往那種丹麥那種共同住宅，就是大家可以互相照顧，可是又有各自的獨立空間這樣。」玖樓共生公寓房東 闕阿姨:「（跟年輕人住，有什麼不方便的地方嗎？)，不會，一點都不會。因為我也覺得說，我要變成跟他們可以融入，所以他們的行為我都可以接受。」新北市三峽的社會住宅，和玖樓共生公寓團隊合作，邀請年長者與青年試著共居，三天兩夜的體驗營，受到銀髮族熱烈迴響；而新鮮的共居模式、也讓年輕人能輕鬆與銀髮族相處，並學習年長者的智慧與生活哲學。新北市長 朱立倫:「青銀共居可以讓很多的長者，在年輕人身上看到很多新的朝氣活力，同時很年輕人，在長者的經驗傳承跟照顧之下，能夠非常快樂的生活。」來體驗青銀共居的年輕人說，不見得跟家裡的長輩處得很好，是因為雙方多了層關係、卻少了層體諒；但來到體驗營，反倒願意抱持更開放的態度，去看待彼此需求，多了相知相惜。而這樣的共居模式，縮小世代的斷層、也讓文化傳承力量更強大。記者 綜合報導