















來台參加KOM年度登高賽的日本單車選手白井寬之，上周六在練習時，不幸在中橫山區被落石砸中死亡，他的父親和未婚妻今天帶他的骨灰回日本，花蓮的單車騎士也發動上百名車友，一路騎單車，護送白井寬之的最後一程。日本車友白井寬之不幸被落石砸中身亡，花蓮地區的單車騎士特別騎著自己的愛車，一路護送白井骨灰，從慈濟醫院到花蓮火車站，他的父親和未婚妻雖然難過，但面對車友熱情，還是堅強的向大家道謝。日本友人翻譯:「他的兒子寬之先生，因為不幸的事故而死亡，然後對他來講是一件非常難過的一件事情，然後不曉得什麼時候，他會回復一般正常的生活。」今年35歲的白井寬之，是日本靜岡縣的單車選手，他是來台參加9月10號在花蓮舉行的自行車登高賽，前一天熱身熟悉路況時，在九曲洞隧道西側口被落石砸中，搶救四天後仍不治，讓台灣的車友們感到惋惜，因此發動送行活動。發動者 慈濟醫院醫師 李毅:「應該要讓他們心情能夠平靜下來，我們也希望把這份溫暖跟愛帶回日本去，他們很感恩。」而根據花蓮縣消防局統計，105年到現在，中橫公路花蓮路段共發生3起落石砸中人車的意外，共造成3死1傷，單車騎士們說，知道台八線非常危險，但還是喜歡挑戰。車友 何先生:「最可怕的地方就是落石，它落石不斷。」車友 林先生:「其實建議能夠蓋一個明隧道會最好。」這次的送行活動，日本NHK電視臺也特別前來報導，而登高賽則因落石暫時停止，但要延期到什麼時候，目前還沒確定。記者 溫嘉楷 花蓮報導