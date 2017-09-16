草案預告期滿 日荷瑞典牛肉可望核准進口公視 (2017-09-16 00:00)
睽違14年，民眾未來不用搭飛機出國，就有機會在台灣品嚐到日本和牛了。衛福部食藥署，今年7月預告，日本、荷蘭、瑞典牛肉產品的進口條件，昨天草案預告期滿，將送行政院走後續流程，一旦行政程序順利，就會對外公告，到時候這三個國家的牛肉產品，就將進入台灣。
把油花分布均勻的日本和牛、放進鍋子裡涮幾下，這鮮嫩柔軟口感，是很多饕客，到日本一定要品嚐的美味，再過不久，民眾不用出國，就能在台灣吃到。
==衛福部食藥署食品組科長 吳宗熹==
整個國家的牛肉輸到台灣來
必須要檢附(官方)衛生證明書
還有就是 必須要是
這三個國家的合格工廠
那因此 後續我們也會請
等這三個國家 提供衛生證明書(等)
衛福部在今年7月預告荷蘭、瑞典、日本牛肉的進口條件，15號草案預告期滿，將送行政院進行後續的行政程序，睽違14年，台灣再進口這三國的牛肉，只不過，還是有禁令範圍，日本、瑞典方面，30個月齡以上，荷蘭12個月齡以上、以及「不健康」的牛隻，一樣不能進口。另外像腦部、眼睛、脊髓和內臟等風險部位，也不得輸入。
==台大獸醫專業學院院長 周晉澄==
這件事當然沒有零風險的事
還是有低風險
這些風險是我們政府
是認為可以接受
那這也是根據國際規範
他們去做出來的(決定)
當然是追蹤 源頭管理
監控 還是要做好
學者認為，開放這三國的牛肉解禁，不代表肉品就完全「零風險」，政府相關單位還是要持續追蹤、關注屠宰衛生、以及狂牛病風險物質的處理狀況等等，才能讓大家吃得安心。
記者 台北 綜合報導
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