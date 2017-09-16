民航局新規 班機誤點逾5小時可全額退費公視 (2017-09-16 00:00)
民眾在搭飛機時，如果遇到航班嚴重誤點，多半得等到航班恢復正常，才會再被安排搭機，只不過時間如果延誤太久，想取消行程也無法退票！但從今天開始，只要增訂的班機超過五小時以上，也沒有接受業者的替代行程安排，就可以全額退費！
民航局表示，這是參考歐盟做法，在昨天做出修正並且公告。同時也指出，並不是誤點超過5小時，就一定退費，而是給旅客多一個選擇。這也就是說，民眾可以按照自身情況，選擇航空公司所提供的航班，也可以不接受、全額退費，而這項規定只要是台灣起飛的航班都能適用。
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