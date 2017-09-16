















阿羅哈客運國道事故釀六死，今天上午三名罹難者的告別式在高雄殯儀館舉行，阿羅哈董事長陳瑞鈴也趕往上香致歉，她強調不會責怪司機，所有責任和賠償都由公司扛起。而針對肇事責任，橋頭地檢署則表示目前需鑑定撞擊前的車速，才能釐清事故原因。剛生病出院的的阿羅哈客運董事長陳瑞鈴，戴著口罩，看起來很虛弱，在11日的國道車禍後她首度現身，希望參加罹難者的告別式，向大家道歉。==阿羅哈客運董事長 陳瑞鈴==我非常地愧疚 我這樣說在我的經營管理 理念裡頭行車安全是我首要 我一直堅持的所以車上的所有設備只要是能夠提升行車安全的我都不吝於去做投資陳瑞鈴調，阿羅哈重視行車安全，也率先安裝防撞警示系統，沒想到還是生意外；但她不怪司機，會扛起所有責任。不過司機涉嫌業務過失致死，檢方表示，在排除司機酒駕、滑手機，或前車不當駕駛等因素後，目前關鍵在於釐清當時車速。==高雄橋頭地檢署主任檢察官 徐弘儒==並沒有大家所想的說前車是臨時突然換車道打瞌睡的部分目前看起來沒有那麼明顯因為當時的車速 詳細的情形到底他是怎麼樣 沒有閃避到前車這部分就是我們要再加以釐清駕駛有無打瞌睡，或未與前車保持安全距離，都可能伴隨超速，檢方已經將車速紀錄器送鑑定。記者 王介村 孟昭權 高雄報導