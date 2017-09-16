阿羅哈車禍罹難者告別式 董座現身致歉公視 (2017-09-16 00:00)
阿羅哈客運國道事故釀六死，今天上午三名罹難者的告別式在高雄殯儀館舉行，阿羅哈董事長陳瑞鈴也趕往上香致歉，她強調不會責怪司機，所有責任和賠償都由公司扛起。而針對肇事責任，橋頭地檢署則表示目前需鑑定撞擊前的車速，才能釐清事故原因。
剛生病出院的的阿羅哈客運董事長陳瑞鈴，戴著口罩，看起來很虛弱，在11日的國道車禍後她首度現身，希望參加罹難者的告別式，向大家道歉。
==阿羅哈客運董事長 陳瑞鈴==
我非常地愧疚 我這樣說
在我的經營管理 理念裡頭
行車安全是我首要 我一直堅持的
所以車上的所有設備
只要是能夠提升行車安全的
我都不吝於去做投資
陳瑞鈴調，阿羅哈重視行車安全，也率先安裝防撞警示系統，沒想到還是生意外；但她不怪司機，會扛起所有責任。不過司機涉嫌業務過失致死，檢方表示，在排除司機酒駕、滑手機，或前車不當駕駛等因素後，目前關鍵在於釐清當時車速。
==高雄橋頭地檢署主任檢察官 徐弘儒==
並沒有大家所想的說
前車是臨時突然換車道
打瞌睡的部分
目前看起來沒有那麼明顯
因為當時的車速 詳細的情形
到底他是怎麼樣 沒有閃避到前車
這部分就是我們要再加以釐清
駕駛有無打瞌睡，或未與前車保持安全距離，都可能伴隨超速，檢方已經將車速紀錄器送鑑定。
記者 王介村 孟昭權 高雄報導
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