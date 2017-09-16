（中央社台北2017年9月16日電）中國大陸近日下令關停比特幣交易平台，比特幣價格大跌。大陸官媒將比特幣的流行原因推給美國，直指美國在2008年金融危機後採取貨幣寬鬆政策，導致貨幣貶值，比特幣才開始被注意。



中國人民銀行4日宣布將首次代幣發行（ICO）定性為非法金融活動，暫停國內一切交易。之後陸媒又報導，官方通知各地金融監管部門，要求9月底前關停比特幣交易平台。



人民日報海外版新媒體俠客島16日刊文分析官方為何此時關停比特幣交易平台，指比特幣成為流行的投資工具，是起於2008年金融危機後，美國採取量化寬鬆的貨幣政策，導致貨幣貶值，許多人開始對政府壟斷貨幣發行權和貨幣信用產生質疑。



此時，比特幣的去中心化等特點受到歡迎，被認為能彌補法定貨幣的缺點，到了近年更成為投資新寵。



文章說，比特幣價格最高峰時，其價值相較2010年開始公開交易時漲了500萬倍。其他虛擬貨幣今年以來也飆漲，譬如萊特幣價格上漲476%，瑞波幣價格上漲54 倍，乙太幣價格上漲13倍。



文章說，監管單位此時對比特幣交易「按下暫停鍵」的原因包括：虛擬貨幣缺乏價值基礎、容易成為非法洗錢管道、這類代幣的交易平台沒有合法設立的依據，甚至發生過平台業者攜款潛逃的案例，及虛擬貨幣交易與大陸官方提倡經濟要「脫需向實」背道而馳。



不過，根據英國金融時報今年初報導，人民幣交易占全球比特幣交易量的98%。俠客島的文章稱比特幣的流行原因是美國，卻沒有解釋為什麼中國是比特幣主戰場。



比特幣相關新聞網站Coindesk曾報導，比特幣在中國取得成功的其中一個原因，就是中國早就有使用虛擬貨幣的經驗，也就是2002年騰訊推出的Q幣。



此外，大陸限制每人每年購匯額度為5萬美元，民眾可以利用比特幣將資金轉到海外，許多交易平台在交易比特幣時不收取費用，更助長了這類轉帳。



英國廣播公司（BBC）中文網則曾引述香港比特幣協會主席的看法表示，比特幣的「挖礦」過程要求配置大量電腦主機，用電量巨大，還需要大量技術人員，這些在中國都能相對低價取得。