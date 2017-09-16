投信：亞股股息殖利率 優於10年前中央社 (2017-09-16 21:10)
（中央社記者韓婷婷台北2017年9月16日電）MSCI亞太（不含日本）指數改寫近10年新高，投資人居高思危，摩根投信則認為，相對於金融海嘯前高點，亞股目前股息殖利率更佳。
MSCI亞太(不含日本)指數近日再改寫2007年12月金融海嘯來近10年新高，隨著指數上揚，也引發投資人對市場漲高的疑慮。摩根投信分析，相對於2007年金融海嘯前高點，現階段亞股不僅估值更低，企業獲利更為強勁，股息殖利率也較高。
摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞(Jeffrey Roskell)分析，MSCI亞太(不含日本)指數在睽違近10年後，再度攀上2007年底金融海嘯以來的波段高峰；但不同於當時股價指數不斷向上攀升，本益比逼近18倍，這次本益比相當合理，僅約14.5倍。
再者，不同於先前靠投機資金炒熱推高指數，本波靠的是強勁企業財報數據的硬實力，因此，在價位合理的情況下，資金布局的意願還是頗高。
羅傑瑞指出，美國聯準會自去年進入升息階段，在景氣與通膨加溫環境下，亞洲目前坐擁經濟成長好轉與企業獲利加速的雙重優勢，而亞洲企業在較高現金流與偏低槓桿下，近年不論股息發放與股息成長均呈現強勁提升，目前亞股提供的2.9%股息殖利率也較2007年指數高點來得高，顯示現階段亞股除了具成長爆發力，更能提供投資人優渥的股息收益。
羅傑瑞進一步指出，亞洲債市今年來表現可圈可點，拉長至近5年(2012至2016年)來看，亞洲高收益債更以10.2%的年化報酬，勇奪全球主要債市之冠。歷史經驗也顯示，以股債各半的方式進軍亞洲，持有2年和3年平均報酬率分別高達10.4%與15.8%，正報酬機率也分別有85%和92%，遠優於單純投資亞股的報酬率和勝率。
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