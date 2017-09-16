大福彩開獎中央社 (2017-09-16 20:59)
（中央社台北16日電）第106074期大福彩今晚開獎，中獎號碼為01、06、10、14、32、37、38，特別號為33。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060916
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