（中央社台北16日電）香港21歲張姓男子今天下午被發現在香港海洋公園「活埋凶間」鬼屋昏迷，送醫不治。海洋公園已關閉設施，表示將配合政府部門調查。



綜合香港蘋果日報及明報報導，事發時死者走入鬼屋「活埋凶間」，睡在上層的棺材道具內，滑落到下層，但他在下層疑似迷失，撞到機關木板昏迷。



海洋公園今天下午就此舉行記者會，香港海洋公園演藝節目總監歐陽綺華說，設施設計時已請專業工程師處理，並將設計交予香港機電署審核，開放前也經註冊工程師現場測試，並獲機電署許可及當局批下臨時娛樂牌照。



海洋公園行政總裁李繩宗則表示，張姓男子進入景點5分鐘後，被發現在一個只供工作人員進入的後勤設施昏迷，園方的醫護團隊馬上趕至救治，並召救護車將張男送院。



園方說，對此意外相當悲痛，目前「活埋凶間」已關閉，會配合政府部門調查。但其餘資訊，海洋公園均指事件仍在調查中，拒絕公開有關資料。



「活埋凶間」是海洋公園萬聖節活動「哈囉喂（Halloween）全日祭」中的一項設施，以歐洲中世紀巫毒的活埋生葬為題，遊客將各自躺在一個棺木內，滑落至下層迷宮。每人都會滑落至不同的位置，然後在四通八達並佈滿鬼怪及機關的迷宮內尋找出口，可能會在途中與友人重逢，或需要獨自走完全程。1060916