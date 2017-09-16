（中央社台北16日電）中國大陸南水北調自東線2013年通水至今，官方統計，北方已約1億人受惠，原本長江水北調只是北京、天津等市的「補充水源」，如今已成為當地依賴的「主力水源」。



新華社報導，中國國務院南水北調辦主任鄂竟平15日在南水北調工程建設者代表回訪考察活動座談會上表示，目前南水北調東線一期工程已完成4個調水年度的通水任務，中線工程連續兩年多不間斷地供水，經受住各種考驗，證明工程品質可靠、運行安全。



報導說，南水北調原本規劃為北京、天津等市的「補充水源」，但如今卻成為當地依賴的「主力水源」，而河南省37個市縣全部通水，河北省80個市縣也已開始使用「南水」。



京華時報日前報導，截至8月26日，南水北調中線工程入北京水量已近16億立方公尺，約占中線工程調水總量的1/3，全市地下水平均埋深較去年7月同期上升62公分。



鄂竟平表示，下一步將繼續充分使用南水北調水，推動工程效益最大化。同時，加快推動東線二期應急供水工程、西線工程等後續工程論證建設，以期為河北、天津、北京等地和西部省市提供更多水源。



不過，南水北調工程引起的爭論目前仍沒有解答，反對者認為南水北調工程耗資巨大，造成大量人民為此搬遷，且南水北調工程必將淹沒一些文明古蹟。也有反對者認為，若調水量過多，有可能引發長江流域生態危機。



支持的一派認為，南水北調工程可解決多個城市生活和工業用水問題，並兼顧農業及其它用水，經濟效益和社會效益巨大，特別是對中國北方地區的經濟發展具有重要的戰略意義。



中國南水北調工程分為東線工程、中線工程和西線工程。第一期的東線工程率先在2002年12月動工，並在2013年12月8日正式通水；中線工程則在2003年12月31日開工建設，2014年12月12日通水；西線工程則因建設難度過高，目前尚未動工。1060916