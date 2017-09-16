普洱茶致癌爭議 陸業界提行業自律倡議中央社 (2017-09-16 18:39)
（中央社台北16日電）大陸網路名人方舟子日前一篇「喝茶能防癌還是致癌？」的文章引起關於普洱茶正反兩極論戰。為自清，雲南省普洱茶協會今天對外發佈行業自律倡議書，號召普洱茶葉業界規範普洱茶產業鏈。
本名方是民的網路紅人方舟子長期在網路上「打假」，多次引起爭議，他在2017年7期科學世界發表「喝茶能防癌還是致癌？」文章中指出，普洱茶普遍含有黃麴黴素和其他真菌毒素，可能致癌，再度引發論戰。
中新社報導，雲南省普洱茶協會因此於16日對外發佈「普洱茶行業自律倡議書」表示，自「喝茶能防癌還是致癌？」一文發表後，給普洱茶產業帶來極大的負面影響。「儘管當下全國科普界用詳實的科學數據與茶學理論駁斥『普洱茶致癌論』，但為了加強普洱茶行業自律，協會仍發起倡議」。
倡議書呼籲，雲南省普洱茶協會所屬會員及所有茶葉生產經營者，合法經營，誠實守信，文明經商，嚴把質量關，不生產、不採購、不銷售不合格產品，嚴格遵守國家普洱茶生產標準。
此外，無論何時何地，不貶低、不影射同行或其他茶類及品牌，嚴格遵守行業自律公約，自覺維護普洱茶行業聲譽和利益。同時，建立雲茶輿情處置機制，倡導全民科學飲茶。
倡議書提出廣大茶人應嚴格執行國家市場准入制度，鼓勵茶企制定高於、嚴於國家標準的企業標準，倡導匠人精神，走品牌發展之路，共同維護普洱茶金字招牌。1060916
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Skullcandy 骷髏糖 SB2 藍牙入耳式耳機-三色(公司貨)
- SingBee欣美 益學L桌椅組合+掛板書架組-105x75x75cm
- 美國 L.A. Baby 全罩式 秒收 手推車-黃黑色
- 義大利BGilio-高質感牛皮短夾-咖啡色1969.313-03
- 【米蘭精品】手鍊流行銀飾品(韓版個性幾何方塊情人節生日禮
- 【VOSUN】台灣製 充電式手持LED燈管3W (30cm/白光/最高可亮
- 【德國 Deuter】AC Aera 30 專業登山背包.露營背包.雙肩背
- 【agnes b】.金屬框皮革logo小提包(紅)
- ALMI-TABLE BASSE 工業風大茶几W120*D60*H40CM
- 【義大利製】CAMPINGAZ 法國 藍天使保冰箱-10L
台灣民進黨被爆干涉柬埔寨內政 柬警告台灣別搞「顏色革命」【北京新浪網】
墨西哥7.1級強震已致逾百人遇難 眾多人員仍被困【北京新浪網】
墨西哥中部地區發生7.1級強烈地震 已致百餘人遇難【北京新浪網】
全國鐵路迎大調圖！快看看你回家的時間變短了嗎？【北京新浪網】
復興號實現350公里運營 樹立世界高鐵商業運營新標杆【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多