（中央社台北16日電）大陸網路名人方舟子日前一篇「喝茶能防癌還是致癌？」的文章引起關於普洱茶正反兩極論戰。為自清，雲南省普洱茶協會今天對外發佈行業自律倡議書，號召普洱茶葉業界規範普洱茶產業鏈。



本名方是民的網路紅人方舟子長期在網路上「打假」，多次引起爭議，他在2017年7期科學世界發表「喝茶能防癌還是致癌？」文章中指出，普洱茶普遍含有黃麴黴素和其他真菌毒素，可能致癌，再度引發論戰。



中新社報導，雲南省普洱茶協會因此於16日對外發佈「普洱茶行業自律倡議書」表示，自「喝茶能防癌還是致癌？」一文發表後，給普洱茶產業帶來極大的負面影響。「儘管當下全國科普界用詳實的科學數據與茶學理論駁斥『普洱茶致癌論』，但為了加強普洱茶行業自律，協會仍發起倡議」。



倡議書呼籲，雲南省普洱茶協會所屬會員及所有茶葉生產經營者，合法經營，誠實守信，文明經商，嚴把質量關，不生產、不採購、不銷售不合格產品，嚴格遵守國家普洱茶生產標準。



此外，無論何時何地，不貶低、不影射同行或其他茶類及品牌，嚴格遵守行業自律公約，自覺維護普洱茶行業聲譽和利益。同時，建立雲茶輿情處置機制，倡導全民科學飲茶。



倡議書提出廣大茶人應嚴格執行國家市場准入制度，鼓勵茶企制定高於、嚴於國家標準的企業標準，倡導匠人精神，走品牌發展之路，共同維護普洱茶金字招牌。1060916