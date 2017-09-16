106年衛生教育主軸巡迴活動暨老齡感生活節「愛的路上我和你」溫馨開跑！



(中央社訊息服務20170916 18:12:28)臺東縣衛生局鼓勵樂齡朋友走出戶外，並積極推動加強民眾對衛生保健觀念提升，特別於今(16)日下午在鐵花新聚落辦理「106年衛生教育主軸巡迴活動暨老齡感生活節-愛的路上我和你」活動，吸引不少民眾冒著豔福前往參與，大會提供現金5000元、50000枚金幣、健康闖關摸彩活動，獎品相當豐富（有腳踏車、果汁調理鍋、多功能美食鍋等）等彩品，縣長黃健庭也前往參與，並鼓勵縣民必須注重自主健康管理，營造台東從「宜居臺東、健康城市」提昇到「國際．幸福城市」。



開幕於下午2點由兒童有氧舞蹈揭開序幕，縣長黃健庭、衛生局代局長辛進祥、衛生福利部綜合規畫司邱意庭科員、正聲廣播電台台東廣播電台台長王慧芬台長等貴賓與會，今年衛生教育主軸有：「珍惜醫療資源 健保服務帶著走」、「傳染病防治」「電子煙知能」、「食品資訊素養」、「送子鳥資訊服務網」、「結核病防治」等重點，並特別跨域結合正聲廣播公司台東廣播電台邀請本縣「台東市樂齡學習資源中心」及「部落文化健康站」長者約100名擔任表演團體，藉以鼓勵樂齡朋友走出戶外，迎向陽光，能經由社會的關懷與同儕之間的激勵與導引，建立健康樂活的人生觀。



黃縣長表示，政府對於衛生醫療宣導相當用心，也一再辦理活動或是前往社會衛教，不過，大家在參與或是吸收這些常識後，最重要的還是必須自主健康管理，平時在運動、飲食等重視，而在大家努力下，今年台東縣終於打破全國最胖縣市的魔咒。今年宜居台東健康城市，去年有53個，目前增加到72個社區參與評比，表示越來越多鄉鎮市長及社區發展協會理事長重視社區整體面項而努力，未來我們的目標營造臺東從「宜居臺東、健康城市」提昇到「國際．幸福城市」。



今天的活動設攤單位參與特別熱絡，將近有30個攤位並有許多創意遊戲，黃縣長也在辛代局長陪同下，前往每一個攤位向大家致意，也樂意擔任不少單位的代言，希望宣示健康養生。



訊息來源：台東縣政府



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