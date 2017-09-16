台東縣第一屆健康金頭腦鄉鎮終於出爐了！關山鎮奪冠



(中央社訊息服務20170916 18:09:17)由台東縣衛生局辦理的健康金頭腦PK賽，歷經8月份各區鄉鎮初賽所產生之冠，亞軍鄉鎮，今(16)日下午2點在台東縣寶桑國小活動中心進行最後總決賽，終於產生了台東縣第一屆健康知識金頭腦鄉鎮， 由鎮長戴文達親自帶隊參與的關山鎮,獲得健康金頭腦殊榮，並由縣長黃健庭頒發2萬元獎金，以及為金頭腦鄉鎮参賽者戴上皇冠。



為提升縣民健康知識及能力，積極利用多元管道讓民眾獲得健康資訊,除各鄉鎮衛生辦理之各項健康促進及疾病防治講座外，衛生局尚利用廣播、臉書、重要疾病大型健康講座、以及TT push主動推播健康資訊,就是要縣民健康知識提升，進而有能力自主健康管理。今年，台東縣衛生局更是創新首辦健康金頭腦鄉鎮PK賽，由過去民眾被動獲得健康資訊,翻轉為由自己查詢正確的健康資訊,學習並提升健康知識與自我照顧的能力，除蘭嶼及綠島交通不便無法參賽外，其餘14鄉鎮均組隊參加，參賽人數逾500人。



本次活動各區民眾對活動設計、交通接駁、活動趣味性滿意度調查，高達98-100%滿意，民眾反映獲得許多健康知識，更有社區成立讀書會，研讀此次PK賽之7大議題(菸、檳、酒、肥胖、慢性病、癌症、婦幼保健)，也有社區反映若不是因一輛車僅能載40人,還有很多人想參加等。



各區初賽獲冠、亞軍而進入決賽之鄉鎮有南迴線的達仁、太麻里；東海岸線的長濱、成功；縱谷線的海端、關山以及台東區的卑南等7鄉鎮，於今天下午角逐第一屆的健康金頭腦，縣長黃健庭、議長饒慶鈴、衛生局長辛進祥等也特別到會場為選手們加油，各鄉鎮參與貴賓不乏有鎮長，代表會代表，村長，社區發展協會理事長，鄉公所科長，承辦人衛生所主任等。



決賽的考題較初賽須仔細思考，在7鄉鎮激烈競爭下，終於由關山鎮拔得頭籌，贏得台東縣第一屆健康金頭腦鄉鎮，獲得2萬元獎金，並由黃健庭縣長親自頒獎，並為帶隊的戴文達鎮長與所有隊員皇冠，黃縣長對於大家的拼鬥精神及積極認真的準備給予肯定，也希望大家不是只有比賽才了解或閱讀題庫，應該要應用在生活，並推展到家庭每一份或社區民眾，營造台東成為健康友善的宜居城市。



衛生局期望經由今年各鄉鎮参賽的縣民，已初具正確健康知識，進而成為鄉鎮的健康資訊傳播種子，將所學的健康資訊擴及其他親友，讓更多縣民獲得健康資訊。



訊息來源：台東縣政府



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