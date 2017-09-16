經濟部中小企業處推出行動地陪、食行共享智慧服務 以科技創新服務，再現商圈新風貌



(中央社訊息服務20170916 18:04:25)每到週末假日，淡水總是擠爆了來自各地的遊客。如果想要更多更棒的淡水「隱藏版」美景，或想知道淡水有哪些特色店家有什麼方法？經濟部中小企業處於9月16日在淡水捷運站後方廣場舉辦了一場「行動地陪、食行共享智慧服務」啟動記者會，民眾只要下載App，就能自在地騎著電動車，按照App推薦的景點和美食，讓你吃喝玩樂到淡水，滬尾山水走透透！



為促進地方產業長足發展、繁榮地方經濟，經濟部中小企業處委託資策會服創所，整合淡水地區在地店家、特色景點及產學機構等資源，運用綠能運具、物聯網技術，推出智慧遊程導購服務、食行共享便民服務。並於今日(9/16)在淡水捷運站後方廣場舉辦啟動記者會，由中小企業處蘇文玲副處長、新北市政府經濟發展局黃正誠副局長、資策會服創所楊惠雯主任共同啟動，現場並請到「食尚玩家」主持人「台客修」─顏永烈來活動現場，為啟動儀式站台。



中小企業處副處長蘇文玲表示，中小企業處一直致力與各縣(市)共同發展地方產業，以活絡地方經濟。而隨著數位經濟的發展，市場結構及消費習慣也有明顯的改變，在地店家的服務模式也必須創新改變。這一次在淡水推出的智慧服務，以「綠能交通載具─電動二輪車共享、行動地陪」為核心，首創在地資源創新混搭的整合服務，串聯電動二輪車租賃業者、旅遊業者等5家業者與20家在地店家共同合作，推出「行動地陪服務」及「食行共享服務」。



「行動地陪服務」主要提供4種推薦行程，分別是針對新事物接受度高的「文青嚐鮮類」、家族旅遊的「河岸風情類」、「情人秘旅類」，以及適合好友出遊的「臨山觀海類」；另外，提供中、英、韓多語系定位導覽、旅遊套票行程推薦、預約租車及線上購物商城等服務，民眾可先在網路上預訂，線上付款，做完預約租車動作，到了淡水服務據點進行取車，就可以造訪淡水周邊特色景點、店家，享受低碳綠能的觀光之旅。



此外，本次服務也結合現行最夯的共享經濟議題，期望改善當地民眾在「食」與「行」方面的經驗，「食」在於擴大提供外食的消費對象，在服務推行上增加一群無法自主外出用餐或有特殊飲食需求的消費族群；「行」則優先考量短程通勤或有固定騎乘距離的在地居民訴求為主，推動共享電動二輪車概念，透過食行共享便民服務的推行，達到居民認同在地行動、體驗外食生活新感受。



新北市政府經發局副局長黃正誠表示，淡水自古以來即是東南亞海渡的中繼站，為外國商人聚集之處，加上特殊美麗的地理環境、歷史與文創的加持，塑造淡水成為多元文化薈萃的地方，讓淡水區成為北部觀光人潮最大流量的地區。透過結合智慧旅遊及智慧商務的應用，提供觀光客導路、導覽、導遊、導購，同時還讓顧客回流，也改變了傳統的營運模式，期望能透過在地新創與特色產業發展之服務模式，讓民眾有更多機會認識淡水的歷史文化、人文以及在地風情與店家，進一步帶動淡水商圈的活絡與發展。



中小企業處也與真理大學、海洋科技大學合作，從學校扎根，開設4類新創課程，並扶植了7組具潛力的微型創業團隊在學校、重建街等地設置校園市集，透過市集實作，鼓勵年輕人關心在地的人文經濟發展，讓青年的創新創意，為老店老街注入新的元素，激發出更多的地方亮點。另外，從6月到10月的每週六、日在漁人碼頭設置創意市集，吸引100家特色攤商，藉由各項服務與市集的推展，期望能提升國內產業商機。



經濟部中小企業處發言人：蘇文玲副處長聯絡電話：02-2368-0816分機203電子郵件信箱：wenling@moea.gov.tw



業務聯絡人：陳佩君科長聯絡電話：02-2366-2217電子郵件信箱：pgchen@moea.gov.tw



訊息來源：經濟部中小企業處



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