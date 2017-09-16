2017臺東書畫名家交流特展 16日起於臺東縣藝文中心登場



(中央社訊息服務20170916 17:55:41)中華藝遊學會與臺東縣書畫教育學會自今(16)日起至10月2日止，於臺東縣藝文中心1樓展覽室及藝廊，共同攜手推出「臺東書畫名家交流特展」，展出百件作品，包括楊年耀、陶晴山、李轂摩、王愷及甘波，台東縣部份則有台東大學人文學院院長林永發等多位名家，並於今(16)日舉行展覽開幕，前立法委員蔣孝嚴也特別蒞臨現場，還有名家現場揮毫，縣長黃健庭應邀參與，並歡迎台東鄉親把握難得機會，前往藝文中心欣賞名家作品。



展覽開幕於今天上午10時在藝文中心1樓大廳舉行，縣長黃健庭、前總統府資政饒穎奇、前立法委員蔣孝嚴、中華藝遊學會理事長吳國勝領隊，中國美術協會王愷理事長、國立台東大學人文學院院長林永發、臺東縣書畫教育學會葉宗河理事長及縣內多位藝文團體負責人、書畫名家參加，與會的貴賓在致詞時一致肯定與讚賞黃健庭縣長八年任內推動台東產業發展及文化素質提升的成果，未來若有機會，希望能夠繼續在風景秀麗有濃厚人情味的台東辦展。



黃縣長表示，台東近年來除了在觀光及經濟產業的進步舀，文化工作的提升也是有目共睹的，文化處現在一年的預算可以說是10年前林永發院長在擔任文化局長時的10倍左右，目前一年演藝廳及在地安排的表演節目約有3百檔，台東美術館也是檔期滿，且不乏知名的藝文作家前來展覽，不論演藝廳或是美術館進館參與的人次，都是以倍數成長，這幾年也舉辦南島國際美術獎，吸引國際藝術人士參賽、駐村藝術，也在去年辦理亞洲阿卡貝拉活動，大大提升台東在文化的知名度。



這次的「臺東書畫名家交流特展」有來自台北不少知名的書畫名家作品參展，可以說是非常難得，也讓台東縣藝文中心增色許多，歡迎台東鄉親利用即日起至10月2日展出時間，能夠踴躍到文化處欣賞。



文化處指出，這次特展由中華藝遊學會理事長吳國勝領隊，中國美術協會王愷理事長、梁秀中、蘇峰男及陶晴山、楊年耀、舒曾子、林晉等國畫大師同行；作品風格多元，有嶺南風華、青綠山水、現代水墨以及書法創作等，匯集現代書畫藝術之大成；與臺東縣書畫教育學會聯合展出約100件作品，兩地名家相互交流，此展機會難得，歡迎民眾踴躍前往參觀。



訊息來源：台東縣政府



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