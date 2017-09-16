青年創意幫在地 應用競賽展活力



(中央社訊息服務20170916 17:36:54)由經濟部中小企業處主辦，中華民國資訊軟體協會承辦的「數位應用深耕計畫」，其計畫主指協助台灣在地中小企業，運用網路數位工具改善營運、物流、成本、人力…等問題；由於關心中小企業資通訊相關資源獲取不易，為鼓勵中小企業迎向新趨勢，今年度舉辦「2017 ICT應用創意競賽」，並以「向青年借動力，讓頭家有活力」為號召，希望廣邀全國高中職及大專校院師生共襄盛舉，並集結產官學界幫助中小企業積極應用外部資源。為中小企業找到夢想的發光體，競賽中透過年輕學子訪談中小企業找出經營痛點，並針對企業目前現況或困境，藉由青年人的創意，結合當前最夯的行動支付，體驗經濟等理念，注入活力與創意，讓中小企業更具競爭力，帶給消費者更深的感受。



本次競賽吸引了來自全台各地共百餘隊大學、高中職學生報名參賽，經過一番競爭之後，只有25隊脫穎而出進入決賽並且開始為期兩個月的競賽實作，為了使學生更了解實作要領，於7/27特地舉辦「創意應用工作坊」邀請業界講師提點簡報技巧，並邀請去年得獎學長姐分享攤位佈置經驗，更邀請PChome指導廣告素材製作。學生們反應相當熱烈，並將工作坊所學應用於實作之中；本次競賽由初賽至決賽再經過兩個月的實作，學生們做的不只是創意發想，更將無限的想法落實於企業營運中，除了可以讓學生體驗難得可貴的實戰經驗外，同時協助在地企業解決數位落差的困境、提升競爭力，並提升社會經濟地位。



決賽將於9/16(六)，於集思台大會議中心進行，決賽邀請產官學三界知名人士擔任本次競賽評審，學生們將使出渾身解數，透過各種方式呈現實作成果；同時也會在活動現場佈置攤位，展現團隊的創意、活力與精神，將兩個月來辛苦的成果展現出來，相信當日可以看到許多精采的表現。



本次高中職組的冠軍得主是來自花蓮四維高中的「蕉點•檬檬噠」隊伍，團隊協助企業推廣FB以及規劃產品禮盒，再透過LINE@的行銷管道，拓展通路，第二名的「鈦完美」來自台北復興實驗高中，它們透過FB以及網紅推廣，將店家的「鈦」系列產品，推廣至台灣的各個角落，而第三名「平凡不平帆」的學生們，充分運用直播，與FB粉絲團的粉絲們互動，並在簡報的時候完整呈現電子商務平台的模擬狀況，相當有創意，其他還有「讓南瓜說故事」、「貓咪思慕魚」、「看看我們這一隊」分別獲得佳作的殊榮！



而大專校院組的第三名是來自台北科技大學的「如魚得水女孩」，幫助店家經營，利用導覽iPad、VR、APP，並且協助申請行動支付，未來希望透過虛實整合，以魚丸盃大賽及網紅效應宣傳，來幫助業者魚丸的推廣。而第二名「莘M芢」，是來自吳鳳科技大學的學生，他們有感於竹編產物缺乏網路行銷及通路，因為人才外流導致技術斷層，所以他們透過建置官網、線上購物，並利用縮時攝影讓大家了解竹編製作過程，也讓竹編手藝得以被記錄下來；而拔得頭籌的南臺科技大學的「璀璨2.0」，他們透過自行設計玩偶，並拍攝成十分活潑生動偶動畫，並協助規劃業者，透過時下流行的IG、FB、youtube微電影等方式，他們特別利用業者的布，製作一本布料簡介，為了標達對企業的支持，也特地利用布料製作成玩偶，幫助企業走出地域性，讓全台灣的人看見西門商場的布料，除此之外還有「衣尋狗且」、「84果產製造所」、「宜蘭芳物」、「嘉飛三小雁」、「文化真理志工團隊」等五隊，獲得佳作，本次競賽除了看年輕學子無限的創意之外，更將產業與學界結合，幫助地方業者透過網路行銷自己之外，也讓學生能夠體驗到相當美好的工作經驗。



為了幫助地方中小企業蓬勃發展，計畫也將持續透過各種方式，幫助在地企業，提升數位能力，彌平數位落差。如果想知道更多的訊息，歡迎至頭家愛行銷粉絲專頁查詢。



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訊息來源：中華民國資訊軟體協會



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