2017新北市樹林紅麴文化節 名廚阿芳老師傳授料理小撇步，讓你「食」時滿分



(中央社訊息服務20170916 17:29:13)今(16日)於樹林高級中學舉辦「2017新北市樹林紅麴文化節」活動。新北市長朱立倫與名菜達人-蔡季芳(阿芳老師)現場親自示範紅麴料理秀，教大家如何製作紅麴料理，分享私房小撇步，推廣紅麴美食，讓民眾進一步瞭解地區紅麴美食文化。



朱立倫市長今日與阿芳老師共同製作「薑丁紅麴茶油炒飯」，市長大秀廚藝，接連炒菇、炒蛋絲最後放入糙米飯、紅麴醬完成一道色香味俱全的佳餚，市長表示，透過活動將樹林紅麴與文化景點相結合，除可延續文化深耕及紅麴產業推廣外，並結合在地人文、景觀及特產，展現樹林多元文化特色，維持樹林區「紅麴之鄉」的美名，也創造地方產業及觀光的多元發展，期望透過紅麴文化節的舉辦持續串起地方認知，傳達地方紅麴產業持續進步、永續發展的意涵。



樹林區長林耀長表示，樹林區舉辦「紅麴文化節」已經邁入第11年，深具在地文化特色，除了延續紅麴產業推廣外，讓大家透過美食來認識樹林的百年傳統，一舉數得。



活動當天除了有各式紅麴產品展售、紅麴DIY樹林紅麴文化節嘉年華活動以外，還邀請高人氣的「東森YOYO台哥哥姊姊們」現場帶動唱跳，炒熱現場氣氛，更邀請今年入圍三項金曲獎的「戴曉君」深情演唱，及在地的文化藝文協會、客家鄉親會、樹林區原住民發展協進會等精彩的表演，此外現場還準備了2,000個紀念品、2,000份紅麴美食，以及100項摸彩好禮與鄉親們共同歡度紅麴文化節盛會。



訊息來源：新北市政府文化局



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