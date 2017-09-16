（中央社台北16日電）新浪微博15日晚間公告新版用戶服務使用協定，要求用戶發布的微博內容為新浪微博獨家擁有，並應配合微博對第三方使用者提訴，收益歸微博所有。引起用戶嘩然，抨擊為「霸王條款」。



新浪微博因此今天再發出公告修改部分內容，刪除了用戶只能在微博上獨家展示等內容，改為未經微博平台事先書面許可，用戶不得自行授權任何第三方使用微博內容。



此外，微博刪除了用戶應承諾配合微博，應微博要求積極提供文件和相關協助的內容，改為用戶同意並授權微博平台以微博平台名義就侵犯用戶合法權益的行為進行維權。



不過，新版使用規定第8.3和8.4條款中規定，如果用戶違反了有關規定，微博有權不通知，立即採取一切手段減輕或者消除用戶行為造成的影響，並且由用戶承擔一切損失和後果。這兩項條款目前則仍維持原狀，沒有修改。



微博還強調，用戶對自身擁有完全著作權等知識產權的內容可以合法使用，但是所有未經用戶和微博平台共同同意，擅自抓取內容的行為均屬於不正當競爭。微博將採取各種手段避免遭受不正當競爭的影響。



無論修改前或修改後，新浪微博都主張擁有或部分擁有用戶所發的微博內容所有權，引來許多批評，有網民說：「那新浪擅自刪除我的微博算不算侵權呢」、「拿喇叭放個歌，喇叭就有版權了？」



部分評論認為，微博此舉主要在於防範競爭對手，並非針對用戶，要在用戶身上實際執行也相對困難。



虎嗅網引述網路公司高級法務官林華表示，平台想要拿到創作者的版權，需要簽訂協議，但這個協議需要合法、有效，符合起碼的公平。而根據中國大陸的合同法五十四條，有失公平的合約是可撤銷的。1060916