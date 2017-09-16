（中央社蒙特婁15日綜合外電報導）社群網站龍頭臉書在加拿大的第一座人工智慧（AI）實驗室今天開幕，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也出席，並讚揚這類尖端科技帶來的影響。



法新社報導，杜魯道告訴現場的馬吉爾大學（McGill University）學生：「創新是繁榮背後的動力，不僅對蒙特婁來說如此，對整個加拿大也是一樣。」



馬吉爾大學AI專家畢諾（Joelle Pineau）將負責主持這個實驗室。畢諾說，她希望臉書（Facebook）在這裡的投資可以帶動更多關於AI研究。



這是臉書第4座AI實驗室，其他3座分別位於巴黎、紐約和加州孟羅公園（Menlo Park）。



畢諾研究的重點在於讓電腦自然地和人類對話，這攸關臉書主要利益。臉書和蘋果（Apple）、谷歌（Google）及其他公司正在競相開發虛擬助理。



臉書也宣布提供當地AI研究公司700萬加元（約600 萬美元）種子基金。美國在AI方面仍然領先全球，但人才多來自海外。加拿大由於移民政策相對寬鬆，吸引多家公司駐點設立研發中心。1060916