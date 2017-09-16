（中央社台北16日電）iPhone 8系列新機昨天在中國大陸開始預售，但一天預約量200萬支，遠不如過去iPhone 6預購首日的400萬支。此外，由於現貨充足，很多人可在22日拿到新機，黃牛恐怕也要哭了。



中國大陸是全球最大的智慧手機市場，蘋果公司近年來在其他地區的業績都持續成長，唯獨在大陸已經連續6季營收下滑。



綜合中新網、泡泡網報導，iPhone 8於15日開放預購後，網購平台京東商城目前已經突破140萬支，蘇寧也有60萬支的預約量。但200萬支跟iPhone 6上市相比就少多了，後者第一天的預約量就多達400萬支左右。



報導認為，目前接受預約的機型是iPhone 8和iPhone 8 Plus，這兩款機型分別是iPhone 7系列的升級產品，除了雙面玻璃設計和無線充電功能，在設計上也沒太多的改變。



報導指出，從目前的狀況來看，iPhone 8在中國的銷量或許不會太高，重蹈iPhone 7銷售不佳的覆轍也有可能，畢竟大陸國產手機進步很快，售價也相對便宜。



但也有專家分析，iPhone 8的驚喜不多，更多消費者還是對iPhone X充滿期待，iPhone 8預約量不多也是情有可原。



另據中國中央人民廣播電台報導，從9日到14日，鄭州海關共監管出區蘋果新品手機118.05萬支，型號為iPhone 8 Plus。其中90.24萬支銷往國外，27.81萬支立刻在大陸鋪貨。



由於供貨充足，首日預購消費者大多可順利在22日上市當天取貨，原本蠢蠢欲動的黃牛，這下可能要哭了，只好寄望接下來的iPhone X。1060916