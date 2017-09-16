遠傳響應國際淨灘日，總經理李彬率近百名員工展開「淨灘綠行動」，拒絕海洋成為「塑膠垃圾濃湯」



(中央社訊息服務20170916 15:38:30)隨現代生活日益追求便利，一次性產品與塑膠被大量製造使用，越來越多無法分解的廢棄物進入海洋，進入食物鏈影響著海洋生物與我們生活環境。遠傳電信長期致力推動環境與生態教育，於16日國際淨灘日(9月第3個週六)，由總經理李彬及一級主管帶領近百名員工及其家人，於基隆八斗子潮境海岸進行淨灘綠行動，並結合ICC國際淨灘行動的調查方式，紀錄海洋廢棄物的種類組成，並將資料彙整回報，以期能促進國際間尋求解決方案，拒絕海洋成為「塑膠垃圾濃湯」。



16日一早近百位遠傳同仁展開淨灘行動，共計清理出62.85公斤、近50袋的海洋垃圾，其中數量最多的第一名則為「寶特瓶」，「保麗龍碎片」也不計其數。保麗龍被沖入海洋後，被拍打碎裂成粒狀，不僅撿拾不易、不易分解，也容易被海洋生物誤食，嚴重影響海洋生態。據聯合國統計，全球每1分鐘就有一卡車的塑膠廢棄物被倒入海洋，估計到2050年，海洋裡塑膠將比魚還多，海洋生物遭垃圾纏繞致死與誤食致死的情況更是增加4成！透過台灣清淨海洋行動聯盟調查資料顯示，2015年台灣海洋廢棄物前五名分別為瓶蓋、吸管、漁業浮球防碰墊、塑膠提袋、玻璃瓶，是近年來造成「塑膠垃圾濃湯」元凶，塑膠垃圾已是現今海洋所面臨的嚴峻問題之一。



遠傳電信總經理李彬表示：「遠傳近年來在環境與生態教育的投入不遺餘力，去年度在降低環境衝擊的投入金額達1.3億元，除了號召內部員工進行淨灘綠行動，鼓勵社會大眾從源頭開始減塑，一起保護美麗海洋；同時攜手台灣環境資訊協會等NGO組織深入社區、校園，展開一系列環境教育行動；今年初更首倡經環保署認證的「無痕記者會」，以及協助台北市立交響樂團舉辦「無痕音樂會」，用意皆在提倡不使用一次性活動製作物，減少資源浪費。希望能號召遠傳內部員工，由自身做起，同時攜手外部合作夥伴，共同拋磚引玉，希望社會大眾正視環境生態問題，化為行動力，共同珍視我們的地球與海洋環境。」



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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