澳門立法會17日改選中央社 (2017-09-16 15:30)
澳門立法會17日改選，共有33個議席，圖為行政長官崔世安（前）近日視察投票站。（澳門新聞局提供）中央社記者張謙香港傳真 106年9月16日
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