（中央社記者張謙香港16日電）澳門立法會明天改選，有學者預期，議會內建制與民主派現有的政治版圖大概變化不會大。



這是澳門立法會第6屆（2017年至2021年）選舉，由33名議員組成，任期4年，其中直接選舉產生議員14人，間接選舉12人，行政長官委任7人。



間接選舉是由不同行業選民選出業界代表進入議會。



在直選上，選舉採用比例代表制，本屆共有24張名單參加，主要來自親政府的建制派及一直爭取民主普選的民主派。



在民主派方面，這次較受外界關注的是新進年輕力量，他們以「學社前進」名單參選，由蘇嘉豪領軍。



據報導，蘇嘉豪在台灣讀大學，言論及立場較為激進。



此外，上月澳門遭到颱風吹襲，當局被批評因應不力，但其後當局要求解放軍駐澳部隊協助清理街道，卻獲得民眾認同和讚揚，事件是否會影響選民的投票意向，也是外界關注焦點之一。



澳門傳統民主派人物、現任立法會議員吳國昌也有參選，他今天接受中央社記者電話訪問時說，對民主派的選情有信心，但也有危機感。



現任建制派立法會議員關翠杏則說，本屆選舉競爭激烈，大家勢均力敵，但估計建制和民主派的政治格局不會有太大變化。



澳門理工學院「一國兩制」研究中心教授楊允中受訪時也預期建制和民主派的政治格局變化不會太大，民主派大概會獲得3至4席，與目前差不多。



他並說，本屆參選者趨向年輕化，建制和民主派的參選人數都有增加，選民數目也上升，直選議席則從早期的8席增加到今天的14席。



他認為，這是進步的表現，反映出澳門推行的「一國兩制」不斷向前發展，公民參政意識正在提升。



本屆澳門合資格選民約有30萬，而澳門人口約為60萬。1060916