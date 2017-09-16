（中央社記者邱國強北京16日電）中國大陸駐美國大使崔天凱美東時間15日說，中國大陸不會承認北韓是有核國家，核武既不會給北韓帶來安全，也不會給日本、南韓帶來安全，只會使地區局勢惡化。



央視新聞報導，崔天凱針對朝鮮半島局勢受訪時宣稱，中國大陸在朝鮮半島核問題上的立場「是非分明、一以貫之」，始終致力於推動實現朝鮮半島無核化，也一直「盡最大努力全面完整地執行」聯合國安理會有關決議，並致力於推動和平談判解決問題。



他說，有些人鼓吹要給中方施加更多壓力，甚至要「做一些妨礙雙方經貿關係的事情」，這是對安理會決議的「曲解和濫用」，也會損害整個中美關係。



崔天凱表示，中國大陸不會承認北韓是有核國家，解決好北韓擁核問題的決心是堅定的。而核武不會給北韓帶來安全，同樣的邏輯也適用於日本、南韓，核武也不會給他們帶來安全，只會使地區局勢惡化。希望各方都能清醒地認識到這一問題的嚴肅性。1060916