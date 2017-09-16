東海EMBA趣味運動會 研聯會號召逾200人回娘家盛大參與



(中央社訊息服務20170916 14:07:20)東海大學EMBA校友們的超強凝聚力向為中部聞名，並透過各種社團活動發揮的淋漓盡致。該校EMBA研究生聯誼會今(16)日舉辦「東季奧運」趣味運動會，一早活動在勁歌熱舞及拳擊有氧舞蹈暖身下熱鬧展開，共有十大社團，超過200位的經理人返校參加。



為擴大校友及其家人參與，凝結更密切的向心力，自上屆(104級)首創趣味三鐵運動會，開啟運動會歷程，而東海高階經理人也在學業進修之外，延續團隊精神並兼具生活樂趣的另一種感動。



本屆主辦單位為該校105級的研究所聯誼會幹部成員，承襲傳統，除保有競賽中的樂趣外，更邀集了東海EMBA校友會及10大社團加入，增添活動內容的深度與廣度；參與社團包含慢跑社、高球社、登山健行隊、自行車隊、壘球社、羽球社、籃球社、露營社、網球社、魅力舞蹈社等，而這些社團也在全國EMBA聯誼賽中經常名列前茅。



本次參賽者有東海大學師長、EMBA在校生與畢業校友，以8人為一隊方式進行，分別來自該校101至106級學員，共有16隊各屆校友，以及熱情活力的啦啦隊。開幕式由EMBA研究生聯誼會長劉品辰代表歡迎各位選手，與會貴賓包括校長王茂駿、副校長詹家昌、EMBA主任曾俊堯、還有歷任的校友會長包括陳進財會長、金可集團蔡國洲董事長、卓昭同會長等蒞臨，一起為選手們加油鼓勵。



「東季奧運」取其冬季諧音，意旨東海EMBA運動季，迎向陽光燦爛的季節，揮灑熱情的汗水，站上榮耀的舞台。而10大社團分別代表奧運的運動項目。今日選手進場，有偶伊偶伊隊、神龍特攻隊、義結金蘭隊、身體健康有智慧隊、週週發財隊、比我快就是你不隊…等，各隊創意的隊名加上活力裝扮，氣勢十足讓現場充滿歡笑。



本次活動由各社團設計與社團相關之趣味遊戲，例如迷你高爾夫球賽、搭帳比賽等，每一遊戲象徵著奧運會的運動項目，參賽者也必須有如奧運會的運動選手一樣專注、富有運動家精神，並發揮專業高階經營管理者之優勢，考量競賽的每一細節，為團隊贏得勝利。



運動會場域涵蓋整個二校區運動場，透過成功挑戰每個社團關卡闖關，最快回到終點之隊伍即為優勝，16隊取前三名頒發「東季奧運」專屬獎牌及獎勵品，激發參賽隊伍的積極比賽的動力。



東海EMBA「東季奧運」趣味運動以提倡健康運動強化身心靈為基礎，期望透過趣味活動設計讓在校生與畢業生都能藉由團隊活動進行間強化情感的交流，激發團隊合作及策略決策能力，讓東海EMBA優秀經理人管理文化持續傳遞到每個人身上；這場東海人的盛事，在陽光燦爛的日子，大家揮灑著熱情的汗水，以運動會友，享受繁忙事業外的輕鬆相聚。在未來，更期許透過校友間智慧與勇氣的串聯，邁向另一高峰。



訊息來源：東海大學



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