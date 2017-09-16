「第4屆國家文化資產保存獎」頒獎典禮 陳副總統與鄭部長親臨授獎 肯定保護文化資產傑出貢獻



(中央社訊息服務20170916 14:03:48)文化部特別選定今(16)日全國古蹟日，於台中文化創意產業園區衡道堂隆重舉行「第4屆國家文化資產保存獎」頒獎典禮。副總統陳建仁親自授獎予本屆5項得獎者，文化部長鄭麗君也到場向得獎人祝賀，並肯定其保護文化資產傑出貢獻。本屆得獎者為保存維護類：國定古蹟臺南地方法院，保存貢獻類：木村勉先生(日籍)、陳仲玉先生、財團法人大二結文化基金會，保存傳承類：王保原先生。



部長鄭麗君出席頒獎典禮時表示，向本屆5項得獎者致上最高敬意，保存文化資產是對台灣這塊片土地、人民生活智慧積累尊重跟珍惜，也是建立自我文化認同的基礎。鄭麗君說，文化資產治理並不是只像保鮮膜式的保存過去，而是擁有記憶、生活當下並不斷探索未來的個體，國家進步就是要帶著記憶與靈魂前進。



鄭麗君表示，選在全國古蹟日頒獎就是要繼承先進們的精神，文化資產需要大家共同重視、珍愛。最後，鄭麗君盼望跟地方政府攜手合作，效法前輩精神，共同進行文化資產治理，邁向文化資產保存新階段。



本屆獲獎者涵蓋有形、無形的文化資產，其中唯一的無形文化資產保存者是年近90歲的剪黏國寶王保原司阜，高齡之際仍不辭辛勞傳承剪黏技藝，連續6年開辦剪黏傳習工作坊，榮獲國家文化資產保存獎-保存傳承類獎項肯定，可謂實至名歸！



獲得本屆保存貢獻類獎項也是本屆唯一一位外籍得獎者木村勉先生，對於能獲得肯定感到十分榮幸。木村勉先生曾參與臺灣多項國定古蹟之調查研究與修復設計，並引入日本文化財調查研究之架構與方法，成為臺灣對於古蹟調查研究之重要範本，長期作為臺灣與日本文化資產修復保存技術交流的平臺，引介日本匠師來臺傳授技藝，對我國文化資產修復技術的提升深具影響。



第二位榮獲本屆保存貢獻類獎項的是陳仲玉先生，原任職於中央研究院歷史語言研究所，進行臺灣地區考古遺址的調查發掘與研究30餘年，至80歲高齡而不輟，尤其在馬祖亮島險崖邊發掘亮島遺址群，出土距今8300年的墓葬（亮島人一號），是臺灣所發現最早較為完整的人骨，也是閩江流域發現最早的新石器時代人骨，更可能是所發現最早的南島語族人骨。也將馬祖的歷史地位追朔至8300年前，是臺灣、兩岸與國際考古學界重大研究成果。財團法人大二結文化基金會是宜蘭地區首度榮獲國家文資獎保存貢獻類獎項殊榮的民間團體，基金會以特有的工作模式開展一條人文關懷的社區營造之路，讓在地居民有機會發揮所長，落實居民參與、社區自主之理想，以社區營造推動文化資產推廣活動及空間營造，帶動文化資產活化成效卓著。對於其他地區推動文化資產保存結合社區營造，具備啟發性及影響力。



本屆獲得保存維護類獎項的是臺灣臺南地方法院，獲獎建築物為「國定古蹟臺南地方法院」，於西元1914年落成，與「總統府」、「國立臺灣博物館」並列為日治時期臺灣三大經典建築，為臺灣現存唯一一棟日治時期大型法院建築。修復過程嚴謹，保存古蹟原貌與風格，為公部門編列經費修繕公有建築物優良案例，讓百年經典建築風華再現，成為臺南人文旅遊新地標，預定未來將規劃成為司法博物館。



為展現臺灣傳統表演藝術文化資產的特色，今年頒獎典禮特別邀請國家重要傳統表演藝術口、鼻笛保存者(人間國寶)-謝水能藝師與藝生，帶來排灣族口、鼻笛與樂舞表演。同時也邀請國家重要傳統表演藝術歌仔戲保存者(人間國寶)-廖瓊枝藝師傳習兩位藝生，帶來《山伯英台-遊西湖》，並以劇情結合四句聯介紹本屆得獎者，其中擔綱演出的藝生張孟逸，甫於本屆傳藝金曲獎榮獲年度最佳演員獎，此為文化部文化資產局自民國99年開始推動無形文化資產傳習計畫多年之輝煌成果。



文化部文化資產局為鼓勵及彰顯個人、機關團體與企業積極參與文化資產保存維護之傑出貢獻，自民國98年起設置「國家文化資產保存獎」，今年也特別為本屆5位得獎者，在台中文化創意產業園區衡道堂展示空間舉辦特展，展覽內容包含王保原司阜剪黏作品、木村勉先生手稿、陳仲玉先生考古工具、國定古蹟臺南地方法院建築特色、大二結文化基金會紙文化館之紙藝作品等，展出至9月24日，歡迎民眾免費參觀。



訊息來源：文化部



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