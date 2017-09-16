2017東海大學希望之夜 繽紛氣球光海傳遞「愛」與「夢想」



(中央社訊息服務20170916 14:00:16)2017年東海大學四天的大學入門，這幾日在3517位新生的合作下，9月15日進入最精彩的「希望之夜」。活動透過團結的力量來跨系傳遞，將象徵自由、熱情、希望的彩色夢想氣球，在希望之夜點燃。



在主持人的引領下，首先學生將手上的彩色氣球吹氣，拍到指定位置，一大片五彩繽紛且飛揚的氣球海，格外壯觀。大家用手機照亮氣球，晚會在現場閃耀著各種光芒，令人震撼與感動，各色氣球彷彿象徵著學生們有各種不同的長才和夢想，將在自己的道路上閃閃發光，期許學生能夠在東海大學找到自己的價值與目標。學生熱情開心歡呼，也為活動帶來高潮。



希望之夜，以桃樂絲的小女孩及稻草人、獅子等伙伴，共同追尋勇氣、善心和智慧的歷險故事，來比喻大學新生活，每個人都有不同的渴望，對於即將的挑戰需要有正向心態，以展望未來，而團體合作極為重要，要學會與人相處，希望大家能夠在愛的陪伴下成長。



東海創校61年，也許景物有所變化，但對於人的堅持一直有所努力，就像四天的新生訓練alpha leader志工學長姐努力的幫助大家一樣。學長姐用心剪輯這四天的活動影片，投影牆也播出新生入宿，家長陪同學生搬進宿舍的情景，以及對新生的期許與鼓勵。3517位東海大學新生高唱歌曲：為愛而生「手握著手都是溫暖，活得精彩都是因為愛」，為愛而生、為愛而活、為愛去付出擁抱不放手……



東海大學副校長王立志表示，自己在四十年前進入東海，東海大學是一所基督教大學，真正的愛是基督的愛、上帝的愛，大學入門是難得的經驗，在東海有寬廣的校園讓你們視野更廣闊，當接觸到時能傳播更多的愛心。東海願景是一所具有深厚博雅底蘊的創新卓越大學，願新生之後能更踏實地落實。學校期望培養學生具有博雅宏通加上創新的能力，能夠做一個世界公民，做一位僕人領袖。



期望每位學生在畢業前都能擁有兩種語言能力「外語」及「程式語言」；三項學習，分別為「博雅學習」、「跨域學習」、「數位學習」；四個永續「社會永續」、「經濟永續」、「生態永續」、「文化永續」而將來到社會中實踐其一的永續，學生將學會社會實踐，做有用的人，能影響與幫助社會。今年學校也將有住宿主題村，這是新的開創，希望未來成為影響幫助我們社會的力量。



最後，該校王副校長勉勵大家，學會付出才知道社會是美好的，要手牽手、心連心，今天就是一個美好的開始，祝福所有新生健康、平安、有所盼望!



訊息來源：東海大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/220387.aspx