（中央社台北16日電）中國大陸中船重工常規動力潛艇總設計師吳崇建日前宣布，大陸最新常規潛艇的靜音技術，已經超越有「大洋黑洞」美譽的俄羅斯基洛級（Kilo－class）常規潛艇。



吳崇建10日在大陸央視「對話」的專題節目中，作以上宣布。他雖未明指是那一型的潛艇，但大陸目前最先進的常規潛艇是039B型。



吳崇建說，潛艇的隱匿性能是它的最大特點，它可以像隱形人一樣，成為海上的幽靈，並利用重型武器，給敵人施以毀滅性的打擊。



吳崇建說，俄羅斯的基洛級潛艇被譽為「大洋黑洞」，但中國現在的潛艇可以完全媲美，「而且毫不誇張地說，我們已經超越他們了。」



對此，新浪軍事網上午刊文指出，吳崇建所說的應為039B型潛艇。此前分析認為，039B型潛艇的靜音性能與基洛級潛艇相當，但他這次出面，直接終結了之前的猜測，039B型潛艇是毫無疑義的超越。



文章並指出，潛艇每降低6分貝的噪音，對方裝備的探測距離就會降低一半。



吳崇建還說，常規潛艇是移動的水下長城，結合國家島礁建設，可將近海防禦縱深，向前推進幾百甚至幾千海浬。



他並表示，中國潛艇建設一直對標國際最先進的第4代潛艇，已經由過去的跟跑達到了現在的並跑，在局部領域甚至已經達到了領跑的地位。



吳崇建並透露，接下來的新潛艇將應用量子導航技術、量子通訊技術，以及智慧無人機，「我們將迎來第3次顛覆。」1060916