把攝影暗房搬進展場！ 「修光補影」特展打開攝影文物的時光寶盒



(中央社訊息服務20170916 13:19:22)所幸有攝影，得以留存剎那的靈光乍現成為永恆！新板藝廊「MED#161時光保物－修光補影」系列特展，本次以「攝影文物」為題，除了展出各種攝影文物，更在展場打造實體黑白沖片暗房以及難得一見的攝影文物修護室，邀請市民朋友一起修光補影，動手體驗傳統攝影魅力！



「MED#161時光保物－修光補影」是新北市政府文化局與國立臺北教育大學北師美術館為推廣文物保存觀念，共同策劃的修復系列特展第三部曲，展覽將從｢攝影媒材演化史｣、｢感光暗房｣、｢光影修護室｣三個區塊作切入，從攝影歷史、不同攝影媒材、暗房的操作使用到照片底片的保存修復等不同的角度來介紹，現場也展出多位攝影藏家的珍罕老照片、玻璃底片和20多款經典底片相機。開幕當日特別舉辦「穿越時空攝影館」活動，由資深相館人涂寬裕老師親自操刀搭棚攝影，使用三款不同年代的頂級相機，感受不同時代的攝影術，更帶著民眾進入暗房，現場沖洗照片！



新北市政府文化局長林寬裕表示，臺灣傳統攝影文物保存環境窘困，許多具有臺灣文化及歷史價值的老相片，正逐漸凋零流散，雖經數位影像典藏，但傳統照片的價值更重在實體媒材的留存。本次展覽也運用開放工作室的實體情境，規劃系列推廣活動，「古典攝影職人」讓你親自玩賞經典底片機，並親入暗房動手沖洗出屬於自己的相片，體驗古典攝影從拍攝到沖洗的獨特魅力，「光影修護師」則邀請民眾帶著家中珍藏老照片，在專業修護師帶領下，學習居家老照片的延壽秘方！



「MED#161時光保物─修光捕影」特展自即日起至107年5月27日，期間規劃多項豐富的教育推廣活動及專題講座，欲知更多相關展覽活動資訊，請參閱新北市政府文化局官網www.culture.ntpc.gov.tw，或電洽2950-6606。



訊息來源：新北市政府文化局



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