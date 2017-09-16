中秋也愛「藜」！臺東縣農會農特產品展售活動開跑



(中央社訊息服務20170916 11:31:23)還在為中秋送禮煩惱嗎？由行政院農業委員會農糧署輔導，臺東縣政府、台東縣農會與水土保持局台東分局共同邀集台東在地好物，在106年9月16、17日，每天上午10點開始，在台北市希望廣場舉辦「臺東縣文旦柚暨優質農特產品展售活動」，現場將展售台東在地優質種植生產的文旦、火龍果、紅藜等，歡迎大臺北地區的朋友們能夠參觀選購，共同支持台灣在地優質農特產品。



台東縣農會，為推廣台東在地農產品，特別選在美食之秋、中秋送禮之際，北上辦理展銷活動，本次除了有應景的台東縣東河鄉文旦柚之外，更有專區展售「台東紅藜」，友善環境種植的台東紅藜，具有優質蛋白質、花青素與膳食纖維，搭配中秋烤肉一起吃，更能兼顧健康與美味，是現在人餐桌上不可或缺的家庭主食之一。



此外，台東縣農會，更與水保局台東分局共同合作，研發台東紅藜及食品，如：紅藜穀物棒、紅藜手工麵、紅藜沖泡飲、紅藜酵素等，帶動台東紅藜二級化產業發展，且包裝精巧，送禮自用兩相宜，不只表達心意也兼顧健康，同時，現場還有台東農迴小米產品、池上鄉米餅與台東放山雞等，並提供民眾試吃，希望透過本次展銷活動，推廣台東在地優質農產品，竭誠歡迎民眾共襄盛舉。



訊息來源：台東縣農會



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