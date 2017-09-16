我出師了！中華醫大早午餐烹調培訓班結訓展現多元套餐組合



(中央社訊息服務20170916 11:13:40)學員參加烹調丙級技術士證照考通過率大滿貫全體樂開懷



看準早午餐的商機，中華醫事科技大學開辦早午餐烹調培訓班，30名學員經過360小時的課程訓練9月15日結訓，除了端出各式創意早午餐秀成果，負責課程設計的餐旅系系主任陳南吟並公布好消息，參加中餐烹調-素食丙級技術士證照考試的學員全數過關，通過率100%，令全體雀躍不已。



由台南市政府勞工局職訓就服中心委託中華醫大餐旅系開辦的早午餐烹調培訓班，從暑假起在餐飲專業教室展開密集的課程訓練， 30位學員歷經360小時的訓練課程順利完成結訓，大家將課程所學付諸行動，製作出各式創意早午餐一起舉辦學習成果展，市府勞工局代表林鳳儀、中華醫大校長曾信超、研發處處長郭益銘、民生與科技學院院長姜泰安、餐旅系主任陳南吟等也一起出席成果展，與學員分享成果並恭喜他們順利結訓，期勉學員發揮所學開創職場新局，製作美味可口的早午餐讓消費者享受幸福的滋味。



負責課程規劃設計的陳南吟主任表示，為讓學員餐旅理論與實務兼具，除安排系上專業老師教授外，也邀請知名業界主廚指導術科實作課程，師資陣容堅強，加上有充足專業的硬體設施，學員不僅習得各式早午餐餐點製作技能、餐飲業經營管理概念外，並輔導他們參加中餐烹調-素食丙級技術士證照考試，30位學員中有27人報考，考試結果全數通過，考照率達100%。



結訓典禮上學員結合微型餐飲創業套餐設計展現學習成效，各自發揮精湛廚藝依個人設計的風格主題，製作出包括台式料理、越式料理、泰式料理、法式料理、日式料理等早午餐套餐，內容包含開胃菜、前菜、主餐、飲品等，菜色多樣且營養可口，讓與會貴賓們稱讚不已，直說這些套餐已足可開業上菜了。



特別的是，培訓期間學校積極安排多家廠商到校進行徵才說明及就業媒合，達到結訓立即就業的目標。進行學習分享時，學員陳育靜表示，從只會悶著頭洗碗到能操刀做菜，並拿到中餐素食丙級技術士證照，相當有成就感，對未來前進職場就業信心滿滿；已準備到早午餐店工作的楊嘉雯很興奮學會飯店等級的餐點製作及食材的保存方法、飲品調製、果醬製作與保存、商品行銷與客戶應對；退休老師何秀絹則對自己取得中餐烹調丙級證照及學會如何觸類旁通變化各式料理感到非常滿意。







訊息來源：中華醫事科技大學



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