「花開富貴•江屘菊寫意彩墨畫展」於南華大學登場中央社 (2017-09-16 11:09)
「花開富貴•江屘菊寫意彩墨畫展」於南華大學登場
(中央社訊息服務20170916 11:08:25)南華大學圖書館自設立書扉藝廊以來，陸續安排多位知名藝術家蒞校策展，此次特別邀請江屘菊藝術家舉辦「花開富貴•江屘菊寫意彩墨畫展」，並於9月13日由林聰明校長主持開幕式，吳萬益學術副校長、林辰璋行政副校長、尤惠貞學務長、黃素霞館長等一級主管與藝術學院學生及校外人士也蒞臨會場共襄盛舉。
熱愛大自然的江屘菊藝術家，此次展覽以「花開富貴」為題，畫作中包含牡丹花、荷花、紫藤花、菊花、孟宗竹等植物，共展出28幅作品，每幅作品皆洋溢著大自然充滿生命力的美感。
南華大學校長林聰明表示，近年來學校持續舉辦多場藝術展覽，除了可提升學生藝術涵養與賞析能力之外，也希望學生能從觀賞中體悟到藝術作品所展現的生命力與作者的創作力，並能從中有所啟發。林校長指出，江屘菊從經商到成為家喻戶曉的藝術家，其跨領域的學習精神相當值得學習，也勉勵學生不要小看自己，平時應多元學習才能發掘更多的潛力。
江屘菊藝術家表示，小時候有很多夢想，但從未想過會成為一位畫家，原對繪畫毫無接觸，直到赴中國經商，深感大陸的送禮文化，便開始請畫師到自家繪畫，並將作品最為商場上的公關禮品。長久下來，便會利用閒暇時間在旁欣賞畫師作畫，也漸漸對繪畫產生興趣，更開始拿起筆墨在紙上作畫，曾經學過油畫、宮廷畫、國畫…等，開啟她的藝術生涯，更聘請到國畫界翹楚葉君萍老師每周到家中指導國畫技巧，直到現今從未間斷。歷年來受邀至各地展出，此次展覽是首度到大學校園策展，感到相當歡喜。江屘菊提到，她擅於國畫中的寫意畫，特別喜愛象徵吉祥富貴的牡丹花及四季長青的竹子，並也能從這些植物中看到大自然的生命之美。
於南華大學無盡藏圖書館書扉藝廊展出的「花開富貴•江屘菊寫意彩墨畫展」，自9月13日起展出至10月31日止，歡迎喜愛藝術的朋友們前往觀賞。
訊息來源：南華大學
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