港10所大學校長發聲明反港獨中央社 (2017-09-16 10:27)
（中央社記者張謙香港16日電）針對部分大學校園近期出現「港獨」標語，香港10所大學校長發表聲明，明確表示不支持「港獨」，並認為這違反基本法。
10所大學校長昨晚共同發表「大學校長聲明」強調，他們珍惜言論自由，但譴責最近濫用言論自由的行為。
聲明表示，言論自由並非絕對，有自由就有責任，並強調各大學不支持「港獨」，認為這是違反基本法。
發表聲明的校長來自城市大學、浸會大學、樹仁大學、嶺南大學、中文大學、教育大學、理工大學、科技大學、公開大學和香港大學。
中文大學學生會約於10日前在校園內張貼「香港獨立」的標語，引起各方關注和議論，期間曾有在中大讀書的大陸學生撕毀一張標語，與學生會同學發生爭辯。
在中大學生會張貼相關標語後，本地部分大學學生會也跟著在校內張貼「港獨」標語，有些大學拆除標語，有些學校則至今沒有採取行動。
中大校長沈祖堯昨天已要求學生會移除在校內張貼的「港獨」宣傳品，強調行使言論自由時，不能牴觸法律。1060916
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