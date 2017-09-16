臺東縣救國團第三季社會團務工作會報



(中央社訊息服務20170916 09:51:17)救國團臺東縣106年第三季社會團務工作會報，10日上午10時假台九線釣蝦餐廳舉辦，由臺東縣救國團主任委員陳宏宗與工商青年社會服務隊召集人鍾正榮共同主持，列席貴賓有縣議會議長專員劉敏謙、縣議員蔡玉玲、指導委員陳銘風、福康大飯店總經理陳德勝、活動規劃創意小組召集人陳瑞雍、副召集人陽瑞慶及臺東縣救國團總幹事林耀埜及17鄉鎮市團委會正、副會長、總幹事等50多人參加。陳主任委員致詞表示，感謝各基層組織奉獻、努力，使得台東縣基層公益活動活絡，在社區散播愛心，鼓勵更多年輕朋友加入救國團行列，讓救國團受到社會的肯定、尊重與支持。



臺東縣救國團主任委員陳宏宗表示：為配合65週年團慶生日的到來，將十月訂為『社會公益月』，並以「點燃青年熱情、點亮社會關懷」為精神來推動公益月服務，救國團將規劃包含社區環境美化；萬人捐血動；關懷獨居及失智長者；新住民青少年文化交流活動；優秀義工表揚暨聯誼年會…等活動。 另提案討論中，研討如何慶祝救國團成立65週年團慶暨義工眷屬聯誼年會、討論辦理全國義工公益日連線活動等二項提案，經過大家熱烈討論達成共識，並決議第四季社會團務工作會報預定12月2日由關山鎮團委會承辦。最後大會在唱服務歌中圓滿結束，會報餐敘聯誼圓滿完成。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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