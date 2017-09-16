全球極端氣候農損嚴重 兩岸植物保護專家朝陽科大交流研討



(中央社訊息服務20170916 09:48:50)近年全球極端氣候造成天然災害頻率及強度增加，首當其衝的就是農業，氣候變遷造成災難性糧食短缺，更嚴重的是，蟲害也迅速擴散。為了因應氣候變遷植物保護技術之新發展，中華植物保護學會與中國植物保護學會共同召開「2017年海峽兩岸植物保護學術交流研討會」，9月15日於朝陽科技大學登場，邀集兩岸農業研究機構之專家學者共聚一堂。



朝陽科大副校長賴奎魁應邀開幕致詞時表示，糧食是全世界共同關注的重大議題，健康安全的農業生產與管理更是無分地域的共同趨勢，很榮幸能邀集兩岸專家學者交流研討，對新農業的未來具有深刻的意義，而朝陽長期投入農業技術開發與管理推廣的行列，更希望能結合兩岸智慧與技術共同打贏這場氣候變遷影響下的農業挑戰。



中華植物保護學會理事長、朝陽科大應用化學系教授張清安表示，中華植物保護學會與中國植物保護學會定期舉行海峽兩岸學術交流研討會，2011年及2014年已分別於台灣及雲南舉辦兩次學術研討，針對農作物病蟲害防治所存在的化學農藥使用超標與高殘留等食安問題已獲取關鍵性的成果。而本次大會以「因應氣候變遷植物保護技術之新發展」為主題，透過病蟲害種類與發生生態的變遷、傳統植物保護技術的創新應用、非農藥防治技術的發展、生物防治的趨勢、設施栽培的應用、應用於有機農業之植物保護技術的發展與趨勢等六大主題，全方位關懷氣候變遷環境下農業經營的新技術、新方向與新挑戰。



此外，中國植物保護學會理事長陳萬權也表示，透過兩岸植物保護領域科學家間的學術交流研討，不但能促進相互學習並借鑒彼此工作經驗，強化兩岸同行學者間的技術交流與資訊溝通，也為今後的互動合作奠定深厚基礎，共同因應全球氣候變遷的挑戰，期待本次研討會能提升兩岸農作物有害生物的預防與控制技術水平，為糧食和食品安全做出實質貢獻。



訊息來源：朝陽科技大學



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