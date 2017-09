中信國際實驗教育機構國際迎新英語營 兼具獨立自主及團體精神訓練



(中央社訊息服務20170916 09:44:55)為迎接來自全台各地的新同學並協助他們熟悉臺南當地生活,中信國際實驗教育機構(CTBC International Academy,簡稱CIA) 特邀請具豐富國際教學能力的外籍教師 Daniel老師 和 Alexis 老師帶來「A day at the dormitory在宿舍的一天」以及「Leisure Activity 休閒活動」,期盼藉由生活化的課程安排,藉此訓練並培養CIA的新同學獨立自主能力,並透過課程指導協助學生融入團體生活。



CIA國際迎新英語營第二天課程中,首先由具有多年國際學生教學經驗的Daniel老師以「A day at the dormitory在宿舍的一天」做開場,Daniel老師精心設計了一連串的遊戲關卡,讓CIA的同學們提早對未來的「獨立」生活做準備,透過活動的進行,訓練同學們在面對不同困難時學習思考並提出可能的解決方案。課程中,Daniel老師要這些離家百里的同學們,想像離開舒適的家鄉、進入學校住宿後的生活模式、以及日常生活與人生會如何轉變,還要同學們進一步思考,在外獨立生活時,如遇到半夜身體不舒服、課後之餘想前往書局購書、個人每日日常生活習慣培養等相關事務,同學們會怎麼解決與處理,同學們紛紛踴躍地舉手發表自己的意見,Daniel老師將大家的意見彙整後,和在座同學分享交流自己的經驗及做法,Daniel老師勉力學生,宿舍生活不只是自己的獨立生活,提醒同學們還可以尋求同儕的協助,互相幫忙、成長茁壯。Daniel老師亦師亦友的角色,貫徹CIA提倡的「師友嚮導(metoring)」模式,讓學生在輕鬆、愉快的環境下學習。



課程結束後,緊接著由美國籍的Alexis老師教授「Leisure Activity 休閒活動」內容,Alexis老師告訴CIA的同學們,在認真學習課堂的知識之外,培養良好的休閒活動對身、心的健康發展是非常重要的。Alexis老師和同學們表示,休閒活動除了可以幫助放鬆身心,更可以藉由培養良好的休閒習慣使自己更加健康開朗,並和大家分享個人平時喜歡從事的休閒活動,包括猜字遊戲、唱歌、書籍閱讀、電影欣賞、puzzle…等,Alexis老師回憶最初從美國來到來台灣,看到了台灣卡拉ok文化的心情,在第一次體驗後就深深愛上了唱卡拉OK,平日除了靜態的活動之外,Alexis老師也非常喜歡做瑜伽及跳舞。課堂中,Alexis老師還不忘指導同學幾個簡單的瑜伽動作,課堂結束之後,老師還邀請大家一起到校園慢跑。希望下次同學門在校園慢跑的時候,看到老師可別忘記打招呼。中信國際實驗教育機構官方網站:https://ia.ctbc.edu.tw/



訊息來源:中信金融管理學院



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/220377.aspx