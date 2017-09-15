（中央社台北15日電）中、俄海軍將於18日展開海上聯合軍演，中共海軍艦艇編隊今天凌晨已經通過對馬海峽，進入日本海。分析指出，中共海軍正在透過和俄羅斯海軍的數次軍演，加緊打造一支真正的遠洋海軍。



中國中央電視台新聞客戶端今天報導，參加中俄海上聯合第二階段軍事演習的中國海軍艦艇編隊，經過數小時連續航行，已經順利通過對馬海峽，進入日本海。未來幾天，編隊將展開多個科目的訓練。



報導引述參演艦艇編隊參謀長周永指出，未來幾天編隊還將進行航行補給、防空反潛、對海攻擊等科目訓練，提高編隊實戰化訓練水準，進一步檢驗官兵遠洋大海執行使命任務的能力。



法國國際廣播電台（RFI）則指出，這場從18日開始一直進行到26日的中俄聯合軍演，演習地點靠近近來動作頻頻的北韓。據傳即使在冷戰時期，美國航空母艦也從未進入日本海，但由於北韓問題越演越烈，美國航空母艦群今年已經進入這個海域，讓俄羅斯感到不安。



此外，這次的演習海域也靠近俄羅斯與日本有主權爭議的地點，鄂霍次克海南部鄰近俄羅斯的南千島群島，亦即日本所稱的北方四島，俄日皆宣稱擁有主權。



這次演習的另個重點是進一步提升中國海軍遠洋活動能力。中俄海軍近年來連續進行聯合軍演，每每都選在新的或是敏感海域，都帶有強烈的政治色彩和重要象徵性，中國也都高調顯示打造遠洋海軍的決心和行動。



這次的聯合軍演項目將改善中國海軍在陌生海域的行動能力，首次演練救援失事潛艇，共同尋找50公尺深海底的一艘失事潛艇。利用深海探測設備、微型救生潛艇等裝備對假想失事潛艇進行檢查，並在直升機、水面快艇和其他救援船隻幫助下救出潛艇乘員。這項訓練將為中國海軍提供大量經驗，更熟悉在陌生海域行動。1060915