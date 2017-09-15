（中央社記者邱國強北京15日電）北韓今晨再度試射飛彈，中國大陸外交部發言人華春瑩說，北韓擁核問題的核心是北韓與美國的矛盾，焦點不是中方。「有關直接當事方」應承擔責任，「甩包袱」是不負責任的。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩針對媒體提問有關北韓今晨試射飛彈，以及美國國務卿提勒森指「中俄必須展現他們無法容忍北韓行徑」等問題時，作上述表示。



華春瑩說，中方反對北韓違反聯合國安全理事會決議有關規定，利用彈道飛彈技術進行發射活動。當前朝鮮半島形勢「複雜、敏感、嚴峻」，有關各方都應保持克制，不做加劇朝鮮半島和地區局勢緊張的事。



她在回應提勒森（Rex Tillerson）上述發言時聲稱，北韓擁核問題的本質是安全問題，核心是北韓與美國的矛盾，「矛盾焦點不是中方，局勢不斷緊張升級的推手不是中方，解決半島核問題的關鍵也不是中方。」



華春瑩暗批美國說，有關直接當事方應當承擔起應負的責任，履行應盡的義務。「解鈴還須繫鈴人」，任何形式的「甩鍋」或「甩包袱」都是不負責任的，也無助於問題的解決。



她重彈中方舊調說，以政治外交方式和平解決朝鮮半島核問題是「國際社會共識」，「同時也有越來越多的人認識到，制裁不是解決問題的根本之道」。當務之急是有關方立即停止刺激局勢進一步緊張升級的危險和挑釁性言行，為盡快透過和談尋求長久解決之道創造條件。1060915