成都7旬老太收養5千隻狗 年花數百萬中央社 (2017-09-15 16:47)
（中央社台北15日電）在中國大陸四川成都，有一名老太太為流浪貓狗耗盡家財，目前已收養5000多隻狗和300多隻貓，每年開支超過人民幣100萬元（約新台幣460萬元）。
中新網報導，成都雙流尖山坡的愛之家動物救助中心有110畝大，目前收有5000多條狗和300多隻貓，而且不少是罹患疾病或殘疾的貓狗。
這個救助中心的創辦人陳運蓮年近70歲，今年是她從事動物保護的第20年。
綜合陸媒報導，陳運蓮曾是一名百萬富翁，無法抵擋流浪狗乞求的眼神，開始不斷收容流浪狗。她說自己只有一個簡單的願望，就是給這些居無定所的小生命一個家。
她說，每天僅貓狗們的伙食費就在8000元以上，加上10多位工人的工資和救助中心的基礎建設等，每年的開支都上百萬，她為此賣掉了經商賺來的門市店舖，幾乎花光家產，但仍感困難，因此開始接受捐款。
陳運蓮曾被人指捐款帳目不明或別有用心，因此感到委曲，也曾為了拯救將被捕殺的流浪狗而費力與政府單位周旋。
從開放捐款至今已有1萬1265位網友捐款，募捐金額91.35萬元。她說，為避免引起誤會，資金全都用於購買狗糧。1060915
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