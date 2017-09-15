（中央社台北15日電）據報導，一輛貨車日前行經大陸廣州市花東鎮竹湖村，不慎碰斷村口榕樹的一條樹枝，被村民攔下，以這棵是「風水樹」為由，開口要求司機賠償人民幣18萬8000元（約新台幣87萬元）。



綜合花都廣播電視台、騰訊網報導，13日早上11時左右，花東鎮竹湖村村口有一輛外地來的貨櫃車，碰斷村口一棵數十年樹齡的榕樹其中一條樹枝，這一斷可麻煩了，貨櫃車想走也走不了。



報導指出，事發後，這輛貨櫃車被兩輛小型麵包車前後堵住，貨櫃車司機與村民爭執不休。原來這位司機是從江蘇運貨到花東來，走到竹湖村村口才發現走錯了路。掉頭時，車頂不慎把一條直徑20公分左右的樹枝碰斷了，當場被村民攔下。



司機喊冤表示，他找了保險公司，保險公司說可賠償2000到3000元。他問村民可不可以先墊上賠償，村民們卻說不行，獅子大開口要他拿出18萬8000元。



新聞畫面顯示，一名村民以粵語說：「你首先就不對，你是怎麼樣補償村民的意願？這棵是風水樹，幾十年的風水樹！我都沒辦法，村民個個都是這麼說。」



另一名村民接著說，「保險公司是保險公司的事，我這棵樹，你叫人定價啊。沒人夠膽定到價，我就18萬8，看你們怎樣再溝通！」



司機無奈表示，他已經道過歉，並按照村民的要求燒香求保佑，卻還是沒辦法，「我這輛車子賣了也沒有18萬8」。



司機表示，已經打110報警，找了村委書記，還打了市民熱線求助，希望能把此事解決。1060915