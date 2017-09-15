（中央社記者張謙香港15日電）交通部觀光局率旅遊業者參加2017年亞太旅行協會活動，以雲嘉南濱海國家風景區「井仔腳瓦盤鹽田」作為參賽主題，獲得大會頒發「環境保育類－環境教育計畫」金獎。



2017年亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association）交易會暨理事會14至18日在澳門威尼斯渡假村酒店舉行，交通部觀光局主任祕書林坤源日前率領台灣28家旅行社、飯店、航空公司及相關業者參展，爭取商機。



觀光局香港辦事處主任蔡宗昇、亞太旅行協會中華民國分會會長張奉文及澳門台北經濟文化辦事處主任陳雪懷也出席了活動。



12日晚上，林坤源等人還率同台灣業者與澳門旅遊業者進了交流。



PATA為國際重要旅遊組織，觀光局與PATA中華民國分會此行除了與業者共同參展外，還參加PATA理事會活動，讓台灣持續在國際舞台上曝光，提升「能見度」。



蔡宗昇今天接受中央社記者訪問時表示，觀光局以雲嘉南濱海國家風景區「井仔腳瓦盤鹽田」作為參賽主題，獲頒「環境保育類－環境教育計畫」金獎。



他說，聯合國世界觀光組織（UNWTO）已宣布2017年為國際永續觀光發展年，觀光局也推動「台灣2017生態旅遊年」，這次榮獲PATA頒發獎項，是對「台灣2017 生態旅遊年」的最佳肯定與鼓勵。



這次活動有來自全球60個多個旅遊目的地的1000多名代表與會。



另外，在展覽上，台灣館以海灣旅遊年為設計主軸，重點宣傳台灣離島特色和濱海風景，以配合宣傳「2018世界最美麗海灣年會」將在澎湖舉辦。1060915